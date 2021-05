Paraná confirma mais 5.385 casos e 201 óbitos pela Covid-19

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (29) mais 5.385 casos confirmados e 201 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.083.889 casos confirmados e 26.222 óbitos.

INTERNADOS – O informe relata que 2.942 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.267 pacientes em leitos SUS (975 em UTI e 1.292 em enfermaria) e 675 em leitos da rede particular (339 em UTI e 336 em enfermaria).

Há outros 2.983 pacientes internados, 1.108 em leitos UTI e 1.875 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 201 pacientes. São 74 mulheres e 127 homens, com idades que variam de 12 a 99 anos. Os óbitos ocorreram de 18 de fevereiro de 2021 a 29 de maio de 2021. Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (91), São José dos Pinhais (9), Cascavel (6), Colombo (6), Francisco Beltrão (5), Cidade Gaúcha (3), Guarapuava (3), Londrina (3), Quedas do Iguaçu (3), Araucária (2), Castro (2), Conselheiro Mairinck (2), Foz do Iguaçu (2), Guaraniaçu (2), Guaíra (2), Irati (2), Kaloré (2), Maringá (2), Matinhos (2), Moreira Sales (2), Pinhais (2), Piraquara (2), Piraí do Sul (2), Ponta Grossa (2), Rondon (2) e Toledo (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Barracão, Boa Vista da Aparecida, Brasilândia do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Campo do Tenente, Candói, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Floraí, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Mandaguaçu, Mandirituba, Mangueirinha, Marialva, Medianeira, Ortigueira, Ouro Verde do Oeste, Palmital, Paranaguá, Paraíso do Norte, Pinhão, Pontal do Paraná, Pérola, Quatro Barras, Reserva, Santa Helena, Saudade do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná e Vera Cruz do Oeste.