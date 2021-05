Paraná confirma mais 5.341 casos e 106 óbitos por Covid-19

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná divulgou neste sábado (22) 5.341 casos confirmados e 106 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. São dados referentes a datas anteriores e não representam apenas as notificações das últimas 24 horas.

Os números acumulados mostram que o Paraná soma 1.053.718 casos confirmados e 25.337 mortos em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (15), fevereiro (30), março (127), abril (241) e maio (4.904) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: maio (1), junho (1), julho (2), agosto (2), outubro (2), novembro (2) e dezembro (14).

INTERNADOS – 2.835 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.241 pacientes em leitos SUS (981 em UTI e 1.260 em leitos clínicos/enfermaria) e 594 em leitos da rede particular (300 em UTI e 294 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 2.794 pacientes internados, 1.004 em UTIs e 1.790 em enfermarias. Eles aguardam resultados de exames, estão em leitos das redes pública e particular e são considerados suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 106 pacientes. São 43 mulheres e 63 homens, com idades que variam de 23 a 92 anos. Os óbitos ocorreram de 1º de abril a 22 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Cascavel (6), Londrina (6), São José dos Pinhais (6), Guarapuava (5), Almirante Tamandaré (4), Arapongas (4), Bandeirantes (3), Maringá (3), Pinhais (3), Araucária (2), Barbosa Ferraz (2), Campo Mourão (2), Castro (2), Cornélio Procópio (2), Curitiba (2), Fazenda Rio Grande (2), Foz do Iguaçu (2), Guaratuba (2), Inácio Martins (2), Irati (2), Piraquara (2), Ponta Grossa (2), Telêmaco Borba (2) e Toledo (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Alto Piquiri, Assis Chateaubriand, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Califórnia, Capitão Leônidas Marques, Chopinzinho, Cianorte, Corbélia, Cruzeiro do Oeste, Dois Vizinhos, Figueira, General Carneiro, Ibaiti, Imbituva, Ipiranga, Itapejara d'Oeste, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Mandaguaçu, Marechal Cândido Rondon, Mariópolis, Nova Cantu, Nova Londrina, Palmas, Piraí do Sul, Rebouças, Reserva, Rio Bonito do Iguaçu, Rolândia, Santa Terezinha de Itaipu, Sarandi, Siqueira Campos, Turvo e União da Vitória.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 5.785 casos e 144 óbitos de residentes de fora do Estado.



VACINÔMETRO – Segundo o Vacinômetro, 2.274.541 paranaenses foram vacinados com a primeira dose e 1.131.006 estão imunizados com as duas doses. Mais de 3,4 milhões de vacinas já foram aplicadas no Paraná.