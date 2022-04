Paraná confirma mais 4 mortes e 581 casos de Covid-19

Da Redação

Novo boletim de monitoramento foi publicado neste domingo (10)

A secretaria estadual da Saúde divulgou neste domingo (10) mais 581 casos confirmados e quatro mortes ocorridas no Paraná, em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

continua após publicidade .

Segundo o boletim, os números não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.416.221 casos confirmados e 42.745 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados neste domingo são de abril (358), março (13), fevereiro (36) e janeiro (149) de 2022; outubro (1), setembro (6), agosto (2), julho (6), junho (2), abril (1), março (1) e fevereiro (1) de 2021 e novembro (1), agosto (3) e julho (1) de 2020. Os óbitos são de julho (1) e abril (1) de 2021; novembro (1) e agosto (1) de 2020.

continua após publicidade .

INTERNADOS

Segundo o boletim, 34 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (15 em UTI e 19 em enfermaria). Não há pacientes com diagnóstico confirmado internados na rede particular. Há outros 281 pacientes internados, 144 em leitos UTI e 137 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

continua após publicidade .

ÓBITOS

A Secretaria da Saúde informa a morte de mais quatro pacientes. São três mulheres e um homem, com idades que variam entre 69 e 81 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 de agosto de 2020 a 24 de julho de 2021.

continua após publicidade .

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (3) e Terra Boa (1).

O monitoramento da Sesa registra 10.820 casos de residentes de fora do Estado, 233 pessoas foram a óbito.