Paraná confirma mais 3.812 casos e 16 óbitos pela Covid-19

O boletim epidemiológico foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta sexta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta sexta-feira (10) mais 3.812 casos confirmados e 16 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.555.269 casos confirmados e 43.218 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de junho (3.146), maio (532), abril (51), março (7), fevereiro (29) e janeiro (34) de 2022; novembro (1), setembro (1), julho (2), junho (1), e março (1) de 2021; dezembro (2), novembro (4) e julho (1) de 2020.

Os óbitos divulgados nesta data são de junho (12), maio (2) e abril (1) de 2022; e setembro (1) de 2021.

INTERNADOS – A Sesa alterou a base de dados para expandir a pesquisa de pacientes internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Paraná, em razão da sazonalidade de doenças respiratórias. Agora, os dados de internamentos incluem todos os pacientes com casos de SRAG e suspeitos ou confirmados da Covid-19.

Nesta data, 655 pessoas estão internadas nos leitos SUS (189 em UTI e 466 em leitos clínicos/enfermaria), seja por suspeita ou diagnóstico de Covid-19 ou de outras SRAGs.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 16 pacientes. São sete mulheres e nove homens com idades entre 2 e 104 anos. Os óbitos ocorreram entre 20 de setembro de 2021 e 9 de junho de 2022.Os pacientes que morreram residiam em Paranavaí (2), Mandaguari (2), Curitiba (2) e Campo Mourão (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: São Mateus do Sul, Rolândia, Maringá, Londrina, Jundiaí do Sul, Guaíra, Cascavel e Bandeirantes.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 11.216 casos de residentes de fora do Estado, 238 pessoas morreram.