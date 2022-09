Paraná confirma mais 38 casos da varíola dos macacos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Curitiba lidera entre os municípios com casos confirmados, com 154 ocorrências da doença. Londrina tem 10, Cascavel, 9, e Colombo, 8

O Paraná confirmou nesta quarta-feira (28) mais 38 casos de monkeypox. Segundo informe epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR), os novos registros da chamada varíola dos macacos são de Curitiba (26), Colombo (3), Pinhais (2), Araucária (1), São José dos Pinhais (1), Palmeira (1), Ponta Grossa (1), Foz do Iguaçu (1), Cascavel (1) e Santo Antônio da Platina (1).

continua após publicidade .

O Paraná soma agora 215 casos confirmados da doença, sendo 204 de homens e 11 de mulheres. Segundo a Sesa-PR, o maior número de diagnósticos positivos está na faixa etária de 30 e 39 anos e 20 e 29 anos.

Leia mais: Morre André Gasparetto, professor de Odontologia da UEM

continua após publicidade .

O Estado tem 126 casos suspeitos da doença, enquanto 584 notificações já foram descartadas após exames laboratoriais - destes dois de Apucarana.

Curitiba lidera entre os municípios com casos confirmados, com 154 ocorrências da doença. Londrina tem 10, Cascavel, 9, e Colombo, 8.

SINTOMAS

Segundo a Sesa-PR, o vírus monkeypox pode ser transmitido por contato com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. A transmissão por gotículas respiratórias geralmente requer contato pessoal prolongado, diz a pasta.

continua após publicidade .

Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, calafrios e fadiga, e duram de 2 a 4 semanas.

De acordo com a secretaria, a pessoa infectada só deixa de transmitir o vírus quando as crostas desaparecem da pele. Entre as formas de prevenção estão a higiene das mãos e o uso de máscara.

A orientação é que, em caso de sintomas, o primeiro atendimento deve ser feito pela Unidade Básica de Saúde (UBS).