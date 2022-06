Paraná confirma mais 3.783 casos e 52 óbitos pela Covid-19

Da Redação

Paraná soma 2.604.971 casos confirmados e 43.467 mortos pela doença

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná divulgou nesta terça-feira (28) mais 3.783 casos confirmados e 52 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram 2.431 casos e um óbito. Segundo a Sesa, o aumento de mortes representa o acumulado de ocorrências em junho e que foram notificados apenas neste boletim.

Os dados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.604.971 casos confirmados e 43.467 mortos pela doença.

Os casos confirmados são de junho (3.219), maio (369), abril (41), março (12), fevereiro (40) e janeiro (53) de 2022; dezembro (1), novembro (2), setembro (2), agosto (3), julho (2), junho (5), maio (2), abril (2), março (7), fevereiro (5) e janeiro (2) de 2021; e dezembro (5), novembro (4), outubro (3), setembro (1) e julho (3) de 2020.

Os óbitos divulgados nesta terça-feira (28) são de junho (23), março (1), fevereiro (5) e janeiro (2) de 2022; novembro (1), junho (1), abril (3), março (2) e fevereiro (3) de 2021; e dezembro (4), novembro (1), outubro (3), setembro (1) e julho (2) de 2020.

INTERNADOS – Os dados de internamentos incluem todos os pacientes com casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e suspeitos ou confirmados da Covid-19. Nesta data, 689 pessoas estão internadas nos leitos SUS (167 em UTI's e 522 em leitos clínicos/enfermaria), seja por suspeita ou diagnóstico de Covid-19 ou de outras SRAG's.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 52 pacientes. São 25 mulheres e 27 homens com idades entre 26 e 95 anos. Os óbitos ocorreram entre 15 de julho de 2020 e 28 de junho de 2022.

Os pacientes residiam em Curitiba (16), Rolândia (3), Maringá (9), Marechal Cândido Rondon (2), São Miguel do Iguaçu (2), São João do Ivaí (2), Marumbi (2), Londrina (2), Curiúva (2), Santo Antônio do Sudoeste, Santo Antônio da Platina, Santa Helena, Rio Negro, Renascença, Quitandinha, Prado Ferreira, Ponta Grossa, Pinhais, Paranavaí, Maria Helena, Mandirituba, Guaraci, Francisco Beltrão, Fernandes Pinheiro, Doutor Ulysses, Cornélio Procópio, Corbélia, Cerro Azul, Capanema, Campina Grande do Sul, Cambará, Bela Vista do Paraíso e Ampére.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 11.389 casos de residentes de fora do Estado – 240 pessoas foram a óbito devido a Covid-19.





Fonte: Secretaria de Estado da Saúde.

