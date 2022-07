Paraná confirma mais 2.658 casos e 56 óbitos pela Covid-19

Da Redação

Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Estado soma agora 2.645.453 diagnósticos positivos e 43.888 mortos

A Secretaria da Saúde do Paraná divulgou nesta quarta-feira (13) mais 2.658 casos confirmados e 56 mortes pela Covid-19. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Estado soma agora 2.645.453 diagnósticos positivos e 43.888 mortos pela infecção causada pelo novo coronavírus.

Os casos divulgados nesta quarta-feira (13) são de julho (2.184), junho (205), maio (45), abril (2), março (8), fevereiro (31) e janeiro (89) de 2022; dezembro (2), novembro (1), julho (1), junho (8), maio (24), abril (29), março (16) e janeiro (1) de 2021; e dezembro (1), novembro (2), outubro (2), setembro (4), agosto (1), julho (1) e maio (1) de 2020.

Os óbitos, por sua vez, são de julho (7), maio (1), março (8), fevereiro (15) e janeiro (14) de 2022; e dezembro (3), outubro (2), setembro (3), agosto (1), julho (1) e maio (1) de 2020.

INTERNADOS

Nesta quarta-feira (13), 548 pessoas estão internadas em leitos SUS (132 em UTIs e 416 em enfermaria). Os números de internamentos incluem, além de suspeitos ou confirmados da Covid-19, também os demais pacientes com outras Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG).

ÓBITOS

Dos 56 pacientes que tiveram morte relatada neste informe, 22 são mulheres e 34 homens, com idades entre 26 e 93 anos. Os óbitos ocorreram entre 25 de maio de 2020 e 10 de julho de 2022.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Ponta Grossa (17), Curitiba (7), Londrina (4), Santa Terezinha de Itaipu (3), Foz do Iguaçu (3), Telêmaco Borba (2), Piraí do Sul (2), Paranaguá (2), Ventania, Uraí, Umuarama, São Mateus do Sul, São João do Triunfo, Quatro Pontes, Medianeira, Ivaí, Ibaiti, Guamiranga, Castro, Cambé, Cambará, Assaí, Arapoti e Arapongas.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento registra 11.530 casos de residentes de fora do Estado; 241 pessoas foram a óbito pela Covid-19.

