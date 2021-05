Paraná confirma mais 2.095 casos e 33 óbitos pela Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (9) mais 2.095 casos confirmados e 33 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 978.861 casos confirmados e 23.645 óbitos. Há ajustes ao final do texto.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (7), fevereiro (41), março (32), abril (152) e maio (1.846) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: junho (1), julho (3), agosto (1), setembro (1), outubro (3), novembro (4) e dezembro (4).

INTERNADOS – O informe relata que 2.399 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.934 pacientes em leitos SUS (959 em UTI e 975 em enfermaria) e 465 em leitos da rede particular (257 em UTI e 208 em enfermaria).

Há outros 2.361 pacientes internados, 923 em leitos UTI e 1.438 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 33 pacientes. São 16 mulheres e 17 homens, com idades que variam de 27 a 81 anos. Os óbitos ocorreram de 11 de abril a 8 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (8), Colombo (4), Bandeirantes (2) e Campo Largo (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Araucária, Boa Vista Da Aparecida, Cascavel, Castro, Cidade Gaúcha, Cruzeiro Do Oeste, Foz Do Iguaçu, Irati, Lapa, Mandirituba, Maringá, Pinhais, Rio Negro, Terra Boa, Tijucas Do Sul, Turvo e União Da Vitória.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 5.752 casos de residentes de fora, sendo que 146 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – 19 casos e óbitos de residentes no Paraná e um caso e óbito de residente de fora do Estado foram excluídos:

Um caso e óbito confirmado (F,44) no dia 12/06/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (F,71) no dia 08/07/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (M,54) no dia 27/08/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (F,90) no dia 03/09/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (M,73) no dia 18/09/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (F,68) no dia 26/12/2020 em GUARAPUAVA foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (F,60) no dia 19/06/2020 em NOVA ESPERANCA foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (M,81) no dia 15/07/2020 em FAZENDA RIO GRANDE foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (F,45) no dia 11/01/2021 em CASTRO foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (M,40) no dia 14/01/2021 em PONTA GROSSA foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (F,48) no dia 29/01/2021 em ARAPOTI foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (M,81) no dia 19/02/2021 em MARINGA foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (F,77) no dia 27/02/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (F,65) no dia 11/02/2021 em IGUARACU foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (M,56) no dia 12/03/2021 em ASSIS CHATEAUBRIAND foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (M,62) no dia 14/03/2021 em SAO JOSE DOS PINHAIS foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (M,66) no dia 24/03/2021 em SARANDI foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (F,61) no dia 21/03/2021 em SANTAREM/PA foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (M,56) no dia 19/04/2021 em MARINGA foi excluído por erro de notificação.

Um caso e óbito confirmado (M,52) no dia 01/05/2021 em CHOPINZINHO foi excluído por erro de notificação.