Paraná confirma mais 1.724 casos e 29 mortes por Covid-19 - TNOnline

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (2) mais 1.724 casos confirmados e 29 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. A Sesa registra também 1.469 casos confirmados retroativos do período entre 25 de maio a 30 de novembro que estavam com investigação em aberto e agora foram encerrados como casos confirmados e automaticamente computados no sistema. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 285.837 casos e 6.188 mortos em decorrência da doença. Há um ajuste detalhado ao final do texto.

INTERNADOS – 1.138 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 843 pacientes em leitos SUS (467 em UTI e 376 em leitos clínicos/enfermaria) e 295 em leitos da rede particular (81 em UTI e 214 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.560 pacientes internados, 544 em leitos UTI e 1.016 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 29 pacientes. São 12 mulheres e 17 homens, com idades que variam de 30 e 90 anos. Os óbitos ocorreram entre 20 de novembro e 1º de dezembro.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Foz do Iguaçu (3), Colombo (2), Pinhais (2), Santa Helena (2) e São José dos Pinhais (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Araucária, Campina Grande do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Curitiba, General Carneiro, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Morretes, Palmas, Pato Branco, Pinhalão, Rancho Alegre, São José da Boa Vista, São Miguel do Iguaçu, Sarandi, Sengés, Toledo e Ubiratã.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 2.709 casos de residentes de fora, 55 pessoas foram a óbito.

AJUSTE:

Exclusão

Um óbito confirmado (F, 13h) no dia 26/08 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação.