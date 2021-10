Da Redação

Paraná confirma mais 1.433 casos e 21 óbitos pela covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça (12) mais 1.433 casos confirmados e 21 mortes — referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Há ajustes ao final do texto.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.524.172 casos confirmados e 39.367 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de outubro (689), setembro (347), agosto (194), julho (84), junho (85) e maio (34) de 2021.

Os óbitos divulgados nesta data são de outubro (12), setembro (5), agosto (1), julho (1) e junho (2) de 2021.

INTERNADOS – 511 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 392 pacientes em leitos SUS (241 em UTI e 151 em leitos clínicos/enfermaria) e 119 em leitos da rede particular (72 em UTI e 47 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.165 pacientes internados, 652 em leitos UTI e 513 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 21 pacientes. São 9 mulheres e 12 homens, com idades que variam de 31 a 91 anos. Os óbitos ocorreram entre 5 de junho a 11 de outubro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Ponta Grossa (2), Londrina (2), Curitiba (2) e Contenda (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Uraí, Santo Antônio do Sudoeste, Santana do Itararé, Santa Terezinha de Itaipu, Nova Aurora, Jaguariaíva, Guamiranga, Cruz Machado, Cerro Azul, Cascavel, Campo Mourão, Astorga e Araucária.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 6.117 casos de residentes de fora do Estado, 216 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – Relatório de Exclusões:

109 casos foram excluídos.

Um caso confirmado (F,61) no dia 05/06/2021 em Marialva foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,26) no dia 21/12/2020 em Pato Branco foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,1) no dia 02/08/2021 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,31) no dia 11/09/2020 em São Miguel do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,36) no dia 10/08/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,23) no dia 30/08/2021 em Cascavel foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,83) no dia 21/08/2021 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,79) no dia 20/09/2021 em Araucária foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,33) no dia 22/04/2021 em Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,38) no dia 24/03/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,20) no dia 23/09/2021 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,69) no dia 02/08/2021 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,21) no dia 27/09/2021 em Francisco Beltrão foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,68) no dia 18/07/2021 em Indianópolis foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,41) no dia 30/07/2020 em Paranaguá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,30) no dia 14/01/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,23) no dia 05/06/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,52) no dia 22/06/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,45) no dia 10/07/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,13) no dia 11/06/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,30) no dia 08/02/2021 em Sarandi foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,73) no dia 26/07/2021 em Santo Antônio da Platina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,28) no dia 28/12/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,28) no dia 20/11/2020 em Lapa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,14) no dia 21/01/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,58) no dia 02/03/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,44) no dia 03/09/2021 em Ivaté foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,16) no dia 05/08/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,39) no dia 16/01/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,50) no dia 30/09/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,36) no dia 05/11/2020 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,25) no dia 02/07/2021 em Xambrê foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,21) no dia 22/08/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,37) no dia 16/09/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,49) no dia 13/10/2020 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,18) no dia 16/03/2021 em Cambé foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,18) no dia 31/03/2021 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,39) no dia 12/01/2021 em Cambé foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,27) no dia 24/08/2020 em Paiçandu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,36) no dia 09/08/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,34) no dia 12/08/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,51) no dia 02/06/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,39) no dia 09/08/2021 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,27) no dia 01/01/2021 em Coronel Domingos Soares foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,26) no dia 11/09/2020 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,25) no dia 23/09/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,45) no dia 08/01/2021 em Cambé foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,48) no dia 04/01/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,71) no dia 20/06/2021 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,37) no dia 09/02/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,26) no dia 25/09/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,90) no dia 28/09/2021 em Toledo foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,1) no dia 19/07/2021 em Santo Antônio da Platina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,15) no dia 04/10/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,39) no dia 23/03/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,31) no dia 12/09/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,57) no dia 25/05/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,47) no dia 02/06/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,22) no dia 20/12/2020 em Paiçandu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,42) no dia 20/08/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,66) no dia 12/08/2021 em Mandaguari foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,58) no dia 18/06/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,31) no dia 06/07/2020 em Rolândia foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,2) no dia 02/06/2021 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,90) no dia 28/08/2021 em Santa Tereza do Oeste foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,42) no dia 01/03/2021 em Pato Branco foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,41) no dia 05/10/2021 em Carambeí foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,25) no dia 22/09/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,22) no dia 30/12/2020 em Umuarama foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,30) no dia 18/01/2021 em Paranaguá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,53) no dia 20/02/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,37) no dia 15/05/2021 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,59) no dia 25/01/2021 em Paranaguá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,25) no dia 22/02/2021 em Mariluz foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,40) no dia 14/06/2021 em Sabáudia foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,52) no dia 05/08/2021 em Mangueirinha foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,55) no dia 04/09/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,30) no dia 30/07/2021 em Quatro Pontes foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,44) no dia 23/09/2021 em Terra Rica foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,34) no dia 09/05/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,32) no dia 27/07/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,23) no dia 16/01/2021 em Indianópolis foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,71) no dia 29/07/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,33) no dia 22/04/2021 em Ibiporã foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,38) no dia 13/07/2021 em Lunardelli foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,28) no dia 05/03/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,31) no dia 02/08/2021 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,32) no dia 17/11/2020 em Guarapuava foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,66) no dia 19/06/2021 em Cambé foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,50) no dia 12/06/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,81) no dia 05/09/2021 em Nova Tebas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,66) no dia 30/04/2021 em Castro foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,17) no dia 29/09/2021 em Araucária foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,51) no dia 31/12/2020 em Lapa foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,36) no dia 24/09/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,4) no dia 15/07/2021 em Maringá foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,23) no dia 04/01/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,26) no dia 14/09/2021 em Palmital foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,37) no dia 24/07/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,83) no dia 11/08/2021 em Ourizona foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,32) no dia 08/05/2021 em Jataizinho foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,55) no dia 20/01/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,42) no dia 22/09/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (F,50) no dia 22/12/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,37) no dia 30/04/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,50) no dia 05/08/2021 em Lindoeste foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,1) no dia 16/06/2021 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,36) no dia 04/10/2021 em Vitorino foi excluído por erro de notificação. Um caso confirmado (M,29) no dia 02/04/2021 em Ponta Grossa foi excluído por erro de notificação.

Relatório de Correções de Municípios:

1 caso foi corrigido.

1 caso residente alterado entre municípios do Paraná.

Um caso confirmado (F,36) de Curitiba foi corrigido para Araucária.