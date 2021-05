Paraná confirma mais 1.175 casos e 25 óbitos pela Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (23) 1.175 casos confirmados e 25 mortes — referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas — em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.054.893 casos confirmados e 25.362 mortos em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de maio (1.133) abril (7), março (2), fevereiro (1) e janeiro (20) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: setembro (1), novembro (1) e dezembro (10).

INTERNADOS – 2.853 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.259 pacientes em leitos SUS (988 em UTI e 1.271 em leitos clínicos/enfermaria) e 594 em leitos da rede particular (300 em UTI e 294 em leitos clínicos/enfermaria).Há outros 2.805 pacientes internados, 997 em leitos UTI e 1.808 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais 25 pacientes. São 16 mulheres e nove homens, com idades que variam de 31 a 89 anos. Os óbitos ocorreram de 1º a 23 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Tomazina (3), União da Vitória (3), Dois Vizinhos (2) e Foz do Iguaçu (2).A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Abatiá, Andirá, Cascavel, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Curitiba, Imbaú, Jacarezinho, Londrina, Marilena, Maringá, Pato Branco, Rebouças, Ribeirão do Pinhal e Salgado Filho.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 5.790 casos de residentes de fora do Estado, 144 pessoas foram a óbito.