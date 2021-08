Da Redação

Paraná confirma 982 novos casos e 94 óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgou nesta segunda-feira (06) o informe Epidemiológico da Covid-19 do estado do Paraná. Conforme divulgado, os números da doença mostram que o Estado soma 1.397.064 casos confirmados e 35.729 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de dezembro (1) e 2020 e dos meses de fevereiro (1), março (2), abril (6), maio (42), junho (49), julho (24) e agosto (857) de 2021.

INTERNADOS – O informe relata que 1.062 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 777 pacientes em leitos SUS (463 em UTI e 314 em enfermaria) e 285 em leitos da rede particular (141 em UTI e 144 em enfermaria).

Há outros 1.498 pacientes internados, 759 em leitos UTI e 739 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 94 pacientes. São 40 mulheres e 54 homens, com idades que variam de zero a 94 anos. Os óbitos ocorreram de 15 de maio de 2020 a 06 de agosto de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (15), Lapa (5), Ponta Grossa (4), Pinhais (4), São José dos Pinhais (3), Londrina (3), Irati (3), Foz do Iguaçu (3), Campo Magro (3), Sarandi (2), Matinhos (2), Kaloré (2), Guarapuava (2), Cascavel (2), Cambé (2), Araucária (2), .

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Alvorada do Sul, Altamira do Paraná, Antonio Olinto, Arapongas, Arapoti, Atalaia, Bom Sucesso, Cafezal do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Congoinhas, Cornélio Procópio, Fernandes Pinheiro, Francisco Beltrão, Guaraqueçaba, Iguatu, Imbaú, Imbituva, Itaperuçu, Mandaguari, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Paiçandu, Paranaguá, Pato Branco, Perobal, Piraquara, Pitanga, Renascença, Rolândia, Santa Izabel do Ivaí, Santa Mariana, Santa Terezinha do Itaipu, Sertanópolis e Tunas do Paraná.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 6.308 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 199 pessoas foram a óbito.

Ajustes

Um caso confirmado (M,72) de Foz do Iguaçu foi corrigido para o município de Santa Terezinha de Itaipu.

Um caso confirmado (M,78) de Colombo foi corrigido para o município de Antônio Olinto.

Um caso confirmado (F,53) de Curitiba foi corrigido para o município de São José dos Pinhais.

Um caso confirmado (F,64) de Fazenda Rio Grande foi corrigido para o município de Curitiba.

Um caso confirmado (M,63) de Siqueira Campos foi corrigido para o município de Bom Sucesso.

Um caso confirmado (M,47) de Londrina foi corrigido para o município de Alvorada do Sul.

Um caso confirmado (M,58) de Londrina foi corrigido para o município de Cambé.

Um caso confirmado (F,93) de Fazenda Rio Grande foi corrigido para o município de Curitiba.

Um caso confirmado (F,29) de Fernandes Pinheiro foi corrigido para o município de Irati.

Um caso confirmado (M,66) de Matinhos foi corrigido para o município de Curitiba.

Um caso confirmado (M,40) de Matinhos foi corrigido para o município de Paranaguá.

Um caso confirmado (M,60) de Mandaguaçu foi corrigido para o município de Mandaguari.

Um caso confirmado (M,65) de Pitanga foi corrigido para o município de Guarapuava.

Um caso confirmado (F,47) de São Carlos do Ivaí foi corrigido para o município de Sarandi.

Um caso confirmado (F,35) de Irati foi corrigido para o município de Fernandes Pinheiro.

Um caso confirmado (M,57) de Astorga foi corrigido para o município de Atalaia.

Um caso confirmado (F,25) de Cafezal do Sul foi corrigido para o município de Perobal.

Um caso confirmado (M,45) de Araucária foi corrigido para o município de Campo Largo.

Um caso confirmado (F,37) de Arroio Grande/RS foi corrigido para o município de Santa Mariana.

Um caso confirmado (M,56) de Guarapuava foi corrigido para o município de Pinhão.

Um caso confirmado (M,35) de São José dos Pinhais foi corrigido para o município de Irati.

Um caso confirmado (M,27) de Colombo foi corrigido para o município de Curitiba.

Um caso confirmado (F,79) de Jandaia do Sul foi corrigido para o município de Sarandi.

Um caso confirmado (M,51) de Araucária foi corrigido para o município de Curitiba.

Um caso confirmado (M,27) de Londrina foi corrigido para o município de Rolândia.

Um caso confirmado (F,76) de Campo Largo foi corrigido para o município de Matinhos.

Um caso confirmado (F,55) de Curitiba foi corrigido para o município de São José dos Pinhais.

Um caso confirmado (F,84) de Colombo foi corrigido para o município de Tunas do Paraná.

Um caso confirmado (F,35) de Curitiba foi corrigido para o município de Pinhais.

Um caso confirmado (M,54) de Curitiba foi corrigido para o município de Pinhais.

Um caso confirmado (M,48) de Telêmaco Borba foi corrigido para o município de Imbaú.

Um caso confirmado (M,30) de Londrina foi corrigido para o município de Cambé.

Um caso confirmado (M,60) de Pontal do Paraná foi corrigido para o município de Curitiba.

Um caso confirmado (M,64) de Loanda foi corrigido para o município de Santa Isabel do Ivaí.

Um caso confirmado (M,66) de Pinhais foi corrigido para o município de Piraquara.

Um caso confirmado (F,74) de Londrina foi corrigido para o município de Sertanópolis.

Um caso confirmado (F,26) de Bandeirantes foi corrigido para o município de Cornélio Procópio.

Um caso confirmado (M,36) de São José dos Pinhais foi corrigido para o município de Tijucas do Sul.

Um caso confirmado (F,52) de Sarandi foi corrigido para o município de Maringá.

Um caso confirmado (F,57) de Umuarama foi corrigido para o município de Cruzeiro do Oeste.

Um caso confirmado (M,40) de Bandeirantes foi corrigido para o município de Rancho Alegre.

Um caso confirmado (F,35) de São João foi corrigido para o município de Coronel Vivida.

Um caso confirmado (F,58) de São João foi corrigido para o município de Coronel Vivida.

Um caso confirmado (F,56) de Toledo foi corrigido para o município de São Paulo/SP.

Um caso confirmado (F,2) de Inácio Martins foi corrigido para o município de Irati.

Um caso confirmado (M,19) de Inácio Martins foi corrigido para o município de Teixeira Soares.

Um caso confirmado (F,10) de Inácio Martins foi corrigido para o município de Irati.

Um caso confirmado (F,39) de Inácio Martins foi corrigido para o município de Irati.

Um caso confirmado (F,14) de Inácio Martins foi corrigido para o município de Irati.

Um caso confirmado (M,56) de Foz do Iguaçu foi corrigido para o município de Reserva do Iguaçu.

Um caso confirmado (F,33) de Francisco Beltrão foi corrigido para o município de Marmeleiro.

Um caso confirmado (M,58) de Conselheiro Mairinck foi corrigido para o município de Rio Branco do Ivaí.

Um caso confirmado (M,26) de Campo Largo foi corrigido para o município de Araucária.

Um caso confirmado (M,46) de Sarandi foi corrigido para o município de Maringá.

Um caso confirmado (M,33) de Turvo foi corrigido para o município de Reserva do Iguaçu.

Um caso confirmado (M,38) de Campo Mourão foi corrigido para o município de Corumbataí do Sul.

Um caso confirmado (F,10) de Bandeirantes foi corrigido para o município de Itambaracá.

Um caso confirmado (M,52) de Luiziana foi corrigido para o município de Querência/MT.

Um caso confirmado (M,21) de Querência do Norte foi corrigido para o município de Querência/MT.

Um caso confirmado (F,7) de Querência do Norte foi corrigido para o município de Querência/MT.

Um caso confirmado (F,33) de Bandeirantes foi corrigido para o município de Itambaracá.

Um caso confirmado (F,16) de Querência do Norte foi corrigido para o município de Querência/MT.

Um caso confirmado (M,20) de Campo Largo foi corrigido para o município de Balsa Nova.

Um caso confirmado (F,28) de Santa Mariana foi corrigido para o município de Bandeirantes.

Um caso confirmado (F,38) de Campo Mourão foi corrigido para o município de Peabiru.

Um caso confirmado (M,27) de Querência do Norte foi corrigido para o município de Querência/MT.

Um caso confirmado (F,47) de Querência do Norte foi corrigido para o município de Querência/MT.

Um caso confirmado (M,50) de Bandeirantes foi corrigido para o município de Santa Amélia.

Um caso confirmado (F,57) de Arapongas foi corrigido para o município de Sabáudia.

Um caso confirmado (F,57) de Matelândia foi corrigido para o município de Medianeira.

Um caso confirmado (M,20) de Turvo foi corrigido para o município de Reserva do Iguaçu.

Um caso confirmado (F,21) de Mandaguari foi corrigido para o município de Marumbi.

Um caso confirmado (M,45) de Londrina foi corrigido para o município de Cornélio Procópio.

Um caso confirmado (M,30) de Almirante Tamandaré foi corrigido para o município de São José dos Pinhais.

Um caso confirmado (M,42) de Paiçandu foi corrigido para o município de Maringá.

Um caso confirmado (F,47) de Cruzeiro do Iguaçu foi corrigido para o município de Dois Vizinhos.

Um caso confirmado (M,31) de Bituruna foi corrigido para o município de União da Vitória.

Um caso confirmado (F,47) de Pinhais foi corrigido para o município de Colombo.

Um caso confirmado (F,33) de Londrina foi corrigido para o município de Cornélio Procópio.

Um caso confirmado (F,40) de Curitiba foi corrigido para o município de São José dos Pinhais.

Um caso confirmado (M,33) de Chopinzinho foi corrigido para o município de Cruzeiro do Iguaçu.

Um caso confirmado (M,1) de Palotina foi corrigido para o município de Assis Chateaubriand.

Um caso confirmado (M,43) de Santa Amélia foi corrigido para o município de Bandeirantes.

Um caso confirmado (M,37) de Jacarezinho foi corrigido para o município de Bom Sucesso.

Um caso confirmado (M,54) de Imbaú foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (F,49) de Reserva foi corrigido para o município de Cuiabá/MT.

Um caso confirmado (M,54) de Curitiba foi corrigido para o município de Araucária.

Um caso confirmado (F,67) de Nova Santa Bárbara foi corrigido para o município de São Jerônimo da Serra.

Um caso confirmado (F,38) de Cornélio Procópio foi corrigido para o município de Leópolis.

Um caso confirmado (M,48) de Jataizinho foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (M,22) de Curitiba foi corrigido para o município de São José dos Pinhais.

Um caso confirmado (M,50) de Toledo foi corrigido para o município de Tupãssi.

Um caso confirmado (F,77) de Paranaguá foi corrigido para o município de Guaraqueçaba.

Um caso confirmado (M,46) de Jardim Alegre foi corrigido para o município de Piên.

Um caso confirmado (F,35) de Londrina foi corrigido para o município de Cambé.

Um caso confirmado (F,63) de Palmas foi corrigido para o município de Clevelândia.

Um caso confirmado (M,26) de Mauá da Serra foi corrigido para o município de Tamarana.

Um caso confirmado (F,24) de Salto do Lontra foi corrigido para o município de Nova Esperança do Sudoeste.

Um caso confirmado (M,47) de Sarandi foi corrigido para o município de Maringá.

Um caso confirmado (M,27) de Balsa Nova foi corrigido para o município de Irati.

Um caso confirmado (M,27) de Cornélio Procópio foi corrigido para o município de Nova América da Colina.

Um caso confirmado (F,44) de Umuarama foi corrigido para o município de Cruzeiro do Oeste.

Um caso confirmado (M,66) de Irati foi corrigido para o município de Prudentópolis.

Um caso confirmado (M,45) de Curitiba foi corrigido para o município de Irati.

Um caso confirmado (M,46) de Bandeirantes foi corrigido para o município de Itambaracá.

Um caso confirmado (M,50) de Palmas foi corrigido para o município de Turvo.

Um caso confirmado (F,57) de Abatiá foi corrigido para o município de Santa Amélia.

Um caso confirmado (M,58) de Almirante Tamandaré foi corrigido para o município de Araucária.

Um caso confirmado (M,14) de Wenceslau Braz foi corrigido para o município de Arapoti.

Um caso confirmado (M,59) de Toledo foi corrigido para o município de Assis Chateaubriand.

Um caso confirmado (M,55) de Maringá foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (M,45) de Palmeira foi corrigido para o município de Marechal Cândido Rondon.

Um caso confirmado (M,37) de Luiziana foi corrigido para o município de Campo Mourão.

Um caso confirmado (M,23) de Tijucas do Sul foi corrigido para o município de São José dos Pinhais.

Um caso confirmado (F,29) de Maringá foi corrigido para o município de Sarandi.

Um caso confirmado (M,22) de Lupionópolis foi corrigido para o município de Centenário do Sul.

Um caso confirmado (F,22) de Moju/PA foi corrigido para o município de Grandes Rios.

Um caso confirmado (M,58) de Porecatu foi corrigido para o município de Florestópolis.

Um caso confirmado (F,35) de Colombo foi corrigido para o município de Curitiba.

Um caso confirmado (M,49) de Itambaracá foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (M,56) de Maringá foi corrigido para o município de Paiçandu.

Um caso confirmado (F,18) de Cambé foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (M,59) de Abatiá foi corrigido para o município de Santa Amélia.

Um caso confirmado (M,50) de Sapopema foi corrigido para o município de Telêmaco Borba.

Um caso confirmado (M,42) de Ibiporã foi corrigido para o município de Jataizinho.

Um caso confirmado (M,39) de Medianeira foi corrigido para o município de Céu Azul.

Um caso confirmado (F,21) de Enéas Marques foi corrigido para o município de Francisco Beltrão.

Um caso confirmado (F,22) de Curitiba foi corrigido para o município de Colombo.

Um caso confirmado (M,40) de Cascavel foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (M,68) de Toledo foi corrigido para o município de Ouro Verde do Oeste.

Um caso confirmado (M,35) de Fernandes Pinheiro foi corrigido para o município de Teixeira Soares.

Um caso confirmado (M,40) de Sengés foi corrigido para o município de Doutor Ulysses.

Um caso confirmado (F,44) de Foz do Iguaçu foi corrigido para o município de IGNORADO/EXTERIOR/IG.

Um caso confirmado (M,37) de Curitiba foi corrigido para o município de Colombo.

Um caso confirmado (F,21) de Curitiba foi corrigido para o município de Almirante Tamandaré.

Um caso confirmado (F,51) de Pato Branco foi corrigido para o município de Francisco Beltrão.

Um caso confirmado (F,39) de Pérola d'Oeste foi corrigido para o município de Pranchita.

Um caso confirmado (M,41) de Cornélio Procópio foi corrigido para o município de Nova América da Colina.

Um caso confirmado (F,22) de Nova Fátima foi corrigido para o município de Congonhinhas.

Um caso confirmado (F,44) de Ouro Verde do Oeste foi corrigido para o município de Toledo.

Um caso confirmado (M,41) de São João foi corrigido para o município de Curitiba.

Um caso confirmado (M,51) de Guaíra foi corrigido para o município de Terra Roxa.

Um caso confirmado (F,45) de Medianeira foi corrigido para o município de Serranópolis do Iguaçu.

Um caso confirmado (M,51) de Roncador foi corrigido para o município de Pitanga.

Um caso confirmado (F,76) de Santa Mariana foi corrigido para o município de Bandeirantes.

Um caso confirmado (F,10) de Coronel Vivida foi corrigido para o município de Mangueirinha.

Um caso confirmado (M,54) de Santa Izabel do Oeste foi corrigido para o município de Realeza.

Um caso confirmado (M,55) de Curitiba foi corrigido para o município de São José dos Pinhais.

Um caso confirmado (F,61) de Francisco Beltrão foi corrigido para o município de Palmas.

Um caso confirmado (M,44) de Piraí do Sul foi corrigido para o município de Jaguariaíva.

Um caso confirmado (M,43) de Guaíra foi corrigido para o município de Terra Roxa.

Um caso confirmado (M,55) de Palmas foi corrigido para o município de Ponta Grossa.

Um caso confirmado (F,38) de Cianorte foi corrigido para o município de Rondon.

Um caso confirmado (M,33) de Irati foi corrigido para o município de União da Vitória.

Um caso confirmado (F,55) de Cornélio Procópio foi corrigido para o município de Leópolis.

Um caso confirmado (M,47) de São Jorge do Patrocínio foi corrigido para o município de Alto Paraíso.

Um caso confirmado (M,21) de Curitiba foi corrigido para o município de Colombo.

Um caso confirmado (M,24) de Telêmaco Borba foi corrigido para o município de Teixeira Soares.

Um caso confirmado (M,21) de Telêmaco Borba foi corrigido para o município de Imbaú.

Um caso confirmado (M,60) de Curitiba foi corrigido para o município de Colombo.

Um caso confirmado (F,38) de São Jorge do Patrocínio foi corrigido para o município de Alto Paraíso.

Um caso confirmado (F,40) de Piraí do Sul foi corrigido para o município de São Sebastião da Amoreira.

Um caso confirmado (M,25) de Ponta Grossa foi corrigido para o município de Carambeí.

Um caso confirmado (M,56) de Matinhos foi corrigido para o município de Fazenda Rio Grande.

Um caso confirmado (M,18) de Telêmaco Borba foi corrigido para o município de Imbaú.

Um caso confirmado (M,49) de Cianorte foi corrigido para o município de São Tomé.

Um caso confirmado (M,58) de Foz do Iguaçu foi corrigido para o município de Medianeira.

Um caso confirmado (M,24) de Maripá foi corrigido para o município de Maringá.

Um caso confirmado (F,61) de Foz do Iguaçu foi corrigido para o município de IGNORADO/EXTERIOR/IG.

Um caso confirmado (M,30) de Luiziana foi corrigido para o município de Barbosa Ferraz.

Um caso confirmado (M,57) de Iguaraçu foi corrigido para o município de Astorga.

Um caso confirmado (F,25) de Campo Largo foi corrigido para o município de Balsa Nova.

Um caso confirmado (M,31) de Telêmaco Borba foi corrigido para o município de Imbaú.

Um caso confirmado (M,7) de Congonhinhas foi corrigido para o município de Nova Santa Bárbara.

Um caso confirmado (M,66) de São José dos Pinhais foi corrigido para o município de Pontal do Paraná.

Um caso confirmado (F,46) de Maringá foi corrigido para o município de Munhoz de Melo.

Um caso confirmado (F,72) de Maringá foi corrigido para o município de Presidente Castelo Branco.

Um caso confirmado (F,11) de Congonhinhas foi corrigido para o município de Nova Santa Bárbara.

Um caso confirmado (M,60) de Fazenda Rio Grande foi corrigido para o município de Jaboti.

Um caso confirmado (M,17) de Congonhinhas foi corrigido para o município de Nova Santa Bárbara.

Um caso confirmado (M,21) de Santa Amélia foi corrigido para o município de Bandeirantes.

Um caso confirmado (F,33) de Campo Magro foi corrigido para o município de Campo Largo.

Um caso confirmado (M,44) de Rio Bonito do Iguaçu foi corrigido para o município de Quedas do Iguaçu.

Um caso confirmado (M,22) de São José das Palmeiras foi corrigido para o município de São Pedro do Iguaçu.

Um caso confirmado (F,19) de Maringá foi corrigido para o município de Sarandi.

Um caso confirmado (M,56) de Dionísio Cerqueira/SC foi corrigido para o município de Palotina.

Um caso confirmado (M,30) de Santa Mônica foi corrigido para o município de Amaporã.

Um caso confirmado (M,38) de Tapira foi corrigido para o município de São Carlos do Ivaí.

Um caso confirmado (M,16) de Campina Grande do Sul foi corrigido para o município de Colombo.

Um caso confirmado (M,56) de Rolândia foi corrigido para o município de Santa Mariana.

Um caso confirmado (F,39) de Santa Izabel do Oeste foi corrigido para o município de Pato Branco.

Um caso confirmado (M,29) de Curitiba foi corrigido para o município de Lapa.

Um caso confirmado (M,39) de Tibagi foi corrigido para o município de Reserva.

Um caso confirmado (M,32) de Salto do Lontra foi corrigido para o município de Dois Vizinhos.

Um caso confirmado (M,28) de São João foi corrigido para o município de Chopinzinho.

Um caso confirmado (F,23) de Faxinal foi corrigido para o município de Jardim Alegre.

Um caso confirmado (M,39) de Marialva foi corrigido para o município de Maringá.

Um caso confirmado (M,46) de Cianorte foi corrigido para o município de Indianópolis.

Um caso confirmado (M,32) de Bandeirantes foi corrigido para o município de Itambaracá.

Um caso confirmado (F,20) de Cascavel foi corrigido para o município de Guaíra.

Um caso confirmado (F,35) de São José dos Pinhais foi corrigido para o município de Sobral/CE.

Um caso confirmado (M,57) de São Sebastião da Amoreira foi corrigido para o município de Godoy Moreira.

Um caso confirmado (F,40) de Curitiba foi corrigido para o município de Campo Largo.

Um caso confirmado (M,39) de Cascavel foi corrigido para o município de Cafelândia.

Um caso confirmado (F,37) de Cascavel foi corrigido para o município de Matelândia.

Um caso confirmado (M,58) de Bandeirantes foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (F,42) de Curitiba foi corrigido para o município de Campo Largo.

Um caso confirmado (M,33) de Cascavel foi corrigido para o município de Guaraniaçu.

Um caso confirmado (M,20) de Almirante Tamandaré foi corrigido para o município de Colombo.

Um caso confirmado (F,39) de Entre Rios do Oeste foi corrigido para o município de Toledo.

Um caso confirmado (F,78) de Telêmaco Borba foi corrigido para o município de Imbaú.

Um caso confirmado (F,19) de Mandaguari foi corrigido para o município de Lunardelli.

Um caso confirmado (M,69) de Ibaiti foi corrigido para o município de Irati.

Um caso confirmado (M,25) de Nova Esperança foi corrigido para o município de Cruzeiro do Sul.

Um caso confirmado (M,35) de Nova Esperança foi corrigido para o município de Cruzeiro do Sul.

Um caso confirmado (M,56) de Curitiba foi corrigido para o município de Colombo.

Um caso confirmado (M,52) de Joaquim Távora foi corrigido para o município de Quatiguá.

Um caso confirmado (M,40) de Matinhos foi corrigido para o município de Guaratuba.

Um caso confirmado (M,49) de Corbélia foi corrigido para o município de Cascavel.

Um caso confirmado (F,30) de Pinhais foi corrigido para o município de Francisco Beltrão.

Um caso confirmado (F,29) de Bandeirantes foi corrigido para o município de Cornélio Procópio.

Um caso confirmado (F,36) de Marialva foi corrigido para o município de Maringá.

Um caso confirmado (F,55) de Guaratuba foi corrigido para o município de Campo Largo.

Um caso confirmado (F,35) de Cascavel foi corrigido para o município de Colombo.

Um caso confirmado (F,27) de Pouso Alegre/MG foi corrigido para o município de São José dos Pinhais.

Um caso confirmado (F,35) de Campo Mourão foi corrigido para o município de Araruna.

Um caso confirmado (M,16) de Abatiá foi corrigido para o município de Santa Amélia.

Um caso confirmado (M,18) de Balsa Nova foi corrigido para o município de Santa Amélia.

Um caso confirmado (M,41) de Araucária foi corrigido para o município de Curitiba.

Um caso confirmado (M,28) de Marialva foi corrigido para o município de Maringá.

Um caso confirmado (M,46) de São Jorge do Ivaí foi corrigido para o município de São João do Ivaí.

Um caso confirmado (M,16) de Jandaia do Sul foi corrigido para o município de Mandaguaçu.

Um caso confirmado (M,41) de Sarandi foi corrigido para o município de Maringá.

Um caso confirmado (F,36) de Telêmaco Borba foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (F,43) de Campo Mourão foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (F,29) de Curitiba foi corrigido para o município de São José dos Pinhais.

Um caso confirmado (M,24) de Cambé foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (M,42) de Campo Largo foi corrigido para o município de Araucária.

Um caso confirmado (F,71) de Mandaguari foi corrigido para o município de Maringá.

Um caso confirmado (M,50) de Jandaia do Sul foi corrigido para o município de Mandaguari.

Um caso confirmado (F,21) de Loanda foi corrigido para o município de Santa Cruz de Monte Castelo.

Um caso confirmado (F,78) de Andirá foi corrigido para o município de Cambará.

Um caso confirmado (M,42) de Ponta Grossa foi corrigido para o município de Igarapé/MG.

Um caso confirmado (F,2) de Ponta Grossa foi corrigido para o município de Ivaí.

Um caso confirmado (F,39) de Japira foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (M,27) de Cambé foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (F,50) de Manoel Ribas foi corrigido para o município de Nova Tebas.

Um caso confirmado (F,46) de Ipiranga foi corrigido para o município de Imbituva.

Um caso confirmado (F,20) de Francisco Beltrão foi corrigido para o município de Marmeleiro.

Um caso confirmado (F,43) de Nova Santa Rosa foi corrigido para o município de Marechal Cândido Rondon.

Um caso confirmado (M,41) de Marechal Cândido Rondon foi corrigido para o município de Toledo.

Um caso confirmado (M,16) de Francisco Beltrão foi corrigido para o município de Marmeleiro.

Um caso confirmado (M,32) de Curitiba foi corrigido para o município de Araucária.

Um caso confirmado (F,58) de Laranjal foi corrigido para o município de Palmital.

Um caso confirmado (M,24) de Santa Isabel do Ivaí foi corrigido para o município de Santa Cruz de Monte Castelo.

Um caso confirmado (M,25) de Cornélio Procópio foi corrigido para o município de Maringá.

Um caso confirmado (M,22) de Maringá foi corrigido para o município de São João do Caiuá.

Um caso confirmado (F,65) de Maringá foi corrigido para o município de Sarandi.

Um caso confirmado (M,36) de Patrocínio do Muriaé/MG foi corrigido para o município de Bandeirantes.

Um caso confirmado (F,63) de Campo Largo foi corrigido para o município de Maringá.

Um caso confirmado (M,38) de Cianorte foi corrigido para o município de São Tomé.

Um caso confirmado (M,39) de Umuarama foi corrigido para o município de Rondonópolis/MT.

Um caso confirmado (M,23) de Loanda foi corrigido para o município de Santa Isabel do Ivaí.

Um caso confirmado (M,84) de Francisco Beltrão foi corrigido para o município de Marmeleiro.

Um caso confirmado (F,18) de Laranjeiras do Sul foi corrigido para o município de Nova Laranjeiras.

Um caso confirmado (M,22) de Telêmaco Borba foi corrigido para o município de Imbaú.

Um caso confirmado (F,33) de Ponta Grossa foi corrigido para o município de Teixeira Soares.

Um caso confirmado (M,38) de Mandaguaçu foi corrigido para o município de Presidente Castelo Branco.

Um caso confirmado (F,83) de Cianorte foi corrigido para o município de São Tomé.

Um caso confirmado (M,27) de Nova Esperança foi corrigido para o município de Alto Paraná.

Um caso confirmado (M,34) de Irati foi corrigido para o município de Teixeira Soares.

Um caso confirmado (F,21) de Quatro Barras foi corrigido para o município de Campina Grande do Sul.

Um caso confirmado (F,51) de Imbituva foi corrigido para o município de Ponta Grossa.

Um caso confirmado (F,58) de Salto do Itararé foi corrigido para o município de Tupãssi.

Um caso confirmado (M,21) de Paranavaí foi corrigido para o município de Nova Aliança do Ivaí.

Um caso confirmado (M,28) de Curitiba foi corrigido para o município de Araucária.

Um caso confirmado (M,65) de Marialva foi corrigido para o município de Sarandi.

Um caso confirmado (M,59) de Araguaína/TO foi corrigido para o município de Coronel Vivida.

Um caso confirmado (F,22) de Jaguariaíva foi corrigido para o município de Sengés.

Um caso confirmado (F,30) de São José dos Pinhais foi corrigido para o município de Barueri/SP.

Um caso confirmado (M,85) de Palmas foi corrigido para o município de Clevelândia.

Um caso confirmado (M,32) de Cambé foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (F,17) de Santo Antônio da Platina foi corrigido para o município de Siqueira Campos.

Um caso confirmado (M,42) de Andirá foi corrigido para o município de Cambará.

Um caso confirmado (F,22) de Andirá foi corrigido para o município de Cambará.

Um caso confirmado (M,30) de IGNORADO/EXTERIOR/IG foi corrigido para o município de Santa Terezinha de Itaipu.

Um caso confirmado (F,13) de Andirá foi corrigido para o município de Cambará.

Um caso confirmado (F,39) de Andirá foi corrigido para o município de Cambará.

Um caso confirmado (F,62) de Irati foi corrigido para o município de Teixeira Soares.

Um caso confirmado (M,71) de Capanema foi corrigido para o município de Santo Antônio do Sudoeste.

Um caso confirmado (M,30) de Curitiba foi corrigido para o município de Colombo.

Um caso confirmado (M,57) de Cafezal do Sul foi corrigido para o município de Pérola.

Um caso confirmado (M,18) de Bela Vista do Paraíso foi corrigido para o município de Alvorada do Sul.

Um caso confirmado (M,18) de Marialva foi corrigido para o município de Rosário do Ivaí.

Um caso confirmado (F,30) de Marechal Cândido Rondon foi corrigido para o município de Toledo.

Um caso confirmado (F,31) de Pinhais foi corrigido para o município de Itaipulândia.

Um caso confirmado (M,28) de Francisco Beltrão foi corrigido para o município de Manfrinópolis.

Um caso confirmado (F,27) de Campo Mourão foi corrigido para o município de Engenheiro Beltrão.

Um caso confirmado (M,39) de Bandeirantes foi corrigido para o município de Douradina.

Um caso confirmado (M,26) de Fernandes Pinheiro foi corrigido para o município de Irati.

Um caso confirmado (F,22) de Maringá foi corrigido para o município de Cianorte.

Um caso confirmado (M,24) de Telêmaco Borba foi corrigido para o município de Imbaú.

Um caso confirmado (M,20) de Curitiba foi corrigido para o município de Umuarama.

Um caso confirmado (F,40) de Maringá foi corrigido para o município de Cianorte.

Um caso confirmado (M,46) de Maringá foi corrigido para o município de Cianorte.

Um caso confirmado (F,15) de Campo Mourão foi corrigido para o município de Ivaiporã.

Um caso confirmado (F,36) de Cianorte foi corrigido para o município de Indianópolis.

Um caso confirmado (F,52) de Curitiba foi corrigido para o município de Carambeí.

Um caso confirmado (F,38) de Curitiba foi corrigido para o município de Piên.

Um caso confirmado (M,29) de Ponta Grossa foi corrigido para o município de Londrina.

Um caso confirmado (M,19) de Goioerê foi corrigido para o município de Maringá.

Com informações: SESA