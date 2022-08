Paraná confirma 5 mortes e 647 novos casos de Covid neste domingo

Da Redação

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, no boletim diário, mais cinco mortes e 647 novos casos de Covid-19, registrados neste domingo (21). Com os novos números divulgados, o estado do Paraná soma agora 2.713.577 diagnósticos positivos do novo coronavírus e 44.695 óbitos pela doença.

O número de pessoas que se recuperaram da covid no Paraná é de 2.621.832 pessoas, uma taxa de 96,62%.

Ainda conforme dados da Secretaria de Saúde do Estado, o total de adultos internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 102 pessoas, com mais 218 internações em enfermarias. O total de crianças internadas em UTIs pediátricas é oito e outras 54 crianças estão internadas em enfermarias.

Conforme a Sesa, 27.322.295 doses de vacinas contra a Covid foram aplicadas no Paraná, entre primeiras doses, doses de reforço e doses únicas.

