Paraná confirma 4.824 novos casos e 154 óbitos pela covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira (10) mais 4.824 casos confirmados e 154 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 983.666 casos confirmados e 23.780 óbitos. Há ajustes ao final do texto.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (21), fevereiro (23), março (99), abril (228) e maio (4.411) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: junho março (1), abril (2), julho (3), agosto (1), setembro (2), novembro (16) e dezembro (17).

INTERNADOS – O informe relata que 2.391 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.892 pacientes em leitos SUS (941 em UTI e 951 em enfermaria) e 499 em leitos da rede particular (273 em UTI e 226 em enfermaria).

Há outros 2.428 pacientes internados, 977 em leitos UTI e 1.451 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 154 pacientes. São 59 mulheres e 95 homens, com idades que variam de 15 a 93 anos. Os óbitos ocorreram de 03 de julho a 10 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (33), Londrina (23), Arapongas (6), Apucarana (5), Foz do Iguaçu (5), Fazenda Rio Grande (4), Palmas (4), Araucária (3), Borrazópolis (3), Jaguariaíva (3), São Jose dos Pinhais (3), Andirá (2), Carlopolis (2), Cascavel (2), Colombo (2), Coronel Domingos Soares (2), Guaraniaçu (2), Ibema (2), Ibiporã (2), Maringá (2), Nova Londrina (2), Ponta Grossa (2), Rio Azul (2), Santana do Itararé (2), Tibagi (2) e Toledo (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Alto Paraná, Arapoti, Bandeirantes, Cambé, Congonhinhas, Corbélia, Faxinal, Figueira, Florestópolis, Guarapuava, Imbituva, Itapejara D'Oeste, Jandaia do Sul, Joaquim Távora, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Marmeleiro, Matinhos, Miraselva, Paiçandu, Palmeira, Pérola, Pinhais, Pitanga, Porecatu, Primeiro de Maio, Santa Isabel do Ivaí, Sertaneja, Umuarama, União da Vitória, Uraí e Wenceslau Braz.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 5.751 casos de residentes de fora, sendo que 145 pessoas foram a óbito.

AJUSTES - Total de exclusão: 19 casos residente e 1 não residente no Paraná. 19 óbitos residente e 1 não residente no Paraná

Um caso e óbito confirmado (M,83) no dia 17/06/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,95) no dia 20/07/2020 em ROSEIRA/SP foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,60) no dia 12/09/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,77) no dia 02/11/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,60) no dia 26/07/2020 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,69) no dia 07/01/2021 em GUARATUBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,83) no dia 23/01/2021 em ALMIRANTE TAMANDARE foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,57) no dia 07/01/2021 em PONTA GROSSA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,57) no dia 29/01/2021 em PONTA GROSSA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,96) no dia 16/01/2021 em FOZ DO IGUACU foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,83) no dia 19/02/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,62) no dia 25/02/2021 em MATINHOS foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,68) no dia 23/02/2021 em QUITANDINHA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,72) no dia 12/02/2021 em MARIALVA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,31) no dia 17/03/2021 em MARINGA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,61) no dia 20/03/2021 em TOLEDO foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,77) no dia 22/03/2021 em ASTORGA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,37) no dia 19/03/2021 em FOZ DO IGUACU foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (M,71) no dia 22/03/2021 em MARIALVA foi excluído por erro de notificação;

Um caso e óbito confirmado (F,62) no dia 24/03/2021 em CURITIBA foi excluído por erro de notificação.

Com informações: SESA