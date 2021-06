Paraná confirma 4.694 novos casos e 243 óbitos pela Covid-19

Continua após publicidade

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (10) mais 4.694 casos confirmados e 243 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.131.002 casos confirmados e 27.629 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (142), fevereiro (36), março (58), abril (93), maio (757) e junho (3.583) e dos seguintes meses de 2020: junho (1) e dezembro (24).

INTERNADOS – O informe relata que 2.944 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.244 pacientes em leitos SUS (988 em UTI e 1.256 em enfermaria) e 700 em leitos da rede particular (372 em UTI e 328 em enfermaria).

Há outros 3.163 pacientes internados, 1.145 em leitos UTI e 2.018 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 243 pacientes. São 91 mulheres e 152 homens, com idades que variam de 14 a 95 anos. Os óbitos ocorreram de 07 de março a 10 de junho de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (45), Londrina (19), Apucarana (13), Cambé (12), Arapongas (11), Ubiratã (10), Maringá (7), Ibiporã (5), Itaipulândia (5), Paranaguá (5), Sarandi (5), Guarapuava (4), Irati (4), Umuarama (4), Araucária (3), Colombo (3), Pinhais (3), Santana do Itararé (3), Adrianópolis (2), Agudos do Sul (2), Almirante Tamandaré (2), Cascavel (2), Castro (2), Cornélio Procópio (2), Ibaiti (2), Iporã (2), Mandaguaçu (2), Matinhos (2), Palmas (2), Paranavaí (2), Pitanga (2), Santo Antônio da Platina (2), Sertanópolis (2), São José dos Pinhais (2) e Telêmaco Borba (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Ampére, Araruna, Astorga, Bandeirantes, Bela Vista do Paraíso, Borrazópolis, Califórnia, Campo Largo, Campo Mourão, Catanduvas, Cianorte, Coronel Vivida, Curiúva, Foz do Iguaçu, Guaraci, Guaratuba, Imbituva, Iracema do Oeste, Itapejara d'Oeste, Ivaiporã, Ivaí, Jaguapitã, Japurá, Juranda, Lobato, Lupionópolis, Mamborê, Mandaguari, Marialva, Maripá, Mauá da Serra, Medianeira, Moreira Sales, Nova Olímpia, Ourizona, Paiçandu, Palmeira, Paraíso do Norte, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Porecatu, Prado Ferreira, Quatiguá, Rio Negro, São Miguel do Iguaçu, Terra Rica, Tibagi e Tomazina.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 6.023 casos de residentes de fora, sendo que 157 pessoas foram a óbito

Com informações: SESA