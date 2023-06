Paraná confirma 3º caso de gripe aviária e suspense trânsito de aves

O Paraná confirmou o terceiro caso de gripe aviária (H5N1) neste ano de 2023. Conforme o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a confirmação foi feita em uma ave silvestre encontrada na Ilha do Mel, em Paranaguá, no Litoral do Estado. O diagnóstico ocorreu na terça-feira (27/6).

Nesta quinta-feira (29), o Paraná soma três casos confirmados da doença, todos em aves silvestres da espécie Trinta-Réis-Real. O primeiro diagnóstico foi emitido em 23 de junho, em um ave encontrada em Antonina; o segundo foi um dia depois, 24 de junho, em Pontal do Paraná.

Conforme o Mapa, mais dois casos em aves silvestres estão sendo investigados em Pontal do Paraná. Uma das aves também é da espécie Trinta-Réis-Real e outra é da espécie Gaivota-Maria-Velha.

De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), "medidas de vigilância em propriedades em torno do foco também estão em andamento". Desde maio, o país está em estado de emergência zoossanitária por conta dos novos casos. A medida é válida por seis meses.

Suspensão do trânsito de aves

Com a confirmação de mais um caso, a Adapar suspendeu por 90 dias o trânsito de aves com origem dos municípios do Litoral. São eles: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Pela decisão, estes municípios não podem enviar os animais para outras cidades, nem para outros estados. Confira os animais que não poderão ser transportados:

Aves silvestres em cativeiro;

Espécies de corte e postura comercial;

Galinhas de raça pura e outras;

Passeriformes;

Aves ornamentais.

Até o momento, não houve registro da doença em frangos no Brasil. Segundo o Mapa, o Brasil tem 53 casos confirmados da doença, todos em aves silvestres.





