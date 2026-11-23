O Paraná atingiu a marca de 17 tornados registrados ao longo de 2026, segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O balanço contabiliza nove ocorrências no primeiro semestre e oito no segundo, após a confirmação de dois novos fenômenos na sexta-feira (20), nos municípios de Manoel Ribas, na região central, e Foz do Iguaçu, no oeste. Ambos foram classificados na categoria F1 da Escala Fujita, com ventos entre 116 km/h e 180 km/h e danos considerados moderados.

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O episódio mais severo do ano ocorreu em 8 de agosto, em Piraí do Sul, nos Campos Gerais. O fenômeno alcançou a classificação F3, quando a velocidade dos ventos varia entre 253 km/h e 332 km/h, provocando destruição severa. Apesar da força, o registro não superou o tornado mais intenso já catalogado no estado, que completou um ano neste mês de novembro: o fenômeno de categoria F4, com ventos de até 418 km/h, que devastou Rio Bonito do Iguaçu e deixou seis mortos.

A lista de ocorrências de 2026 teve início em janeiro, com um tornado F1 em Mercedes no dia 1º, e um F2 atingindo Piraquara e São José dos Pinhais no dia 10. Em fevereiro, no dia 7, Foz do Iguaçu registrou um evento F0. O mês de junho concentrou seis registros: no dia 28, ocorreram um F2 em Reserva e um F1 em Nova Cantu; já no dia 30, foram confirmados tornados F1 em Laranjeiras do Sul, Turvo e Inácio Martins, além de um fenômeno não classificado em Cruz Machado.

No segundo semestre, além do caso F3 em Piraí do Sul em agosto, o Simepar contabilizou dois tornados sem classificação em setembro, nos municípios de Francisco Alves, no dia 9, e Goioerê, no dia 11. Em 1º de outubro, dois fenômenos do tipo *landspout* — redemoinhos de curta duração e menor poder destrutivo que se formam na superfície, sem ligação com nuvens supercelulares — atingiram as regiões de Carambeí e Ponta Grossa, e de Arapuã e Ivaiporã. Antes dos casos da última sexta-feira (20), Maringá havia registrado um tornado F2 no dia 2 de novembro.

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De acordo com especialistas, a alta incidência se deve à localização geográfica do Paraná, situado no segundo maior corredor de tornados do mundo, atrás apenas das planícies centrais dos Estados Unidos. Segundo Karin Linete Hornes, professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e especialista no tema, a vulnerabilidade paranaense resulta da combinação entre sistemas convectivos formados no Paraguai, o avanço de frentes frias e a atuação de ciclones no litoral da Região Sul, cenário que gera forte instabilidade atmosférica, vendavais e granizo.

No Brasil, o Simepar adota oficialmente a Escala Fujita tradicional para medir a gravidade dos fenômenos com base nos estragos observados em casas, árvores e redes elétricas, estimando a velocidade dos ventos por pelo menos três segundos. A classificação começa no nível F0, com ventos de 65 km/h a 116 km/h e danos leves, passando pelo F1, de 116 km/h a 180 km/h com estragos moderados, e pelo F2, de 180 km/h a 253 km/h com danos consideráveis. Os níveis mais altos incluem o F3, de 253 km/h a 332 km/h com danos severos, o F4, de 332 km/h a 418 km/h com estragos devastadores, e o F5, de 418 km/h a 511 km/h, associado à destruição extrema.