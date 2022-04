Da Redação

Paraná: cerca de 80% dos médicos peritos estão em greve

Os médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que atuam no Paraná, estão em greve. Conforme o sindicato que representa a categoria, cerca de 80% dos profissionais aderiram a paralisação. Eles pedem reajustes salariais e melhores condições de trabalho.

continua após publicidade .

Ainda segundo o sindicato, a greve começou em março com o objetivo de um reajuste emergencial de 19,99%. A categoria afirma que está há cinco anos sem qualquer reposição das perdas salariais.

Os servidores também reclamam das condições de trabalho e exigem a realização de um concurso público para repor o quadro de pessoal.

continua após publicidade .

O INSS informa que mais de 760 mil pessoas aguardam perícia médica no país. Em relação ao tempo médio de espera para o agendamento do procedimento, o Ministério da Economia diz que são cerca de 66 dias.