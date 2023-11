Paraná: caminhoneiro paraguaio de 35 anos morre em acidente na BR-277

Um caminhoneiro de 35 anos, natural do Paraguai, morreu na noite do último sábado (18) vítima de um grave acidente registrado na rodovia BR-277, em Candói, na região central do Paraná. A identidade do homem ainda não foi informada à imprensa.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor trafegava sentido Foz do Iguaçu e, ao realizar uma curva, bateu nas rochas às margens da rodovia. As autoridades afirmam que ele não usava cinto de segurança no momento do acidente.

Conforme apurações, após a colisão, o caminhão foi se arrastando pelas rochas até quebrar o cavalo trator e se desprender da carreta. A polícia investiga as causas do acidente.

Não há informações de outros veículos envolvidos na situação.

*Com informações g1 Paraná.

