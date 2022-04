Da Redação

Paraná Bom de Bola começa neste fim de semana

Começa neste fim de semana, a 2ª edição do Paraná Bom de Bola, competição de futebol de campo, masculino e feminino, realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com o apoio e parceria dos municípios.

Em 2022, terá a participação de 185 municípios, mais de 10 mil atletas e 355 equipes envolvidas.

A fase regional acontece de sexta-feira (29) a domingo (01) e segue com competições entre os dias 13 a 15 e 20 a 22 de maio e de 03 a 05 de junho. São 12 cidades-sedes: Campo Largo, Tibagi, Ribeirão do Pinhal, Cambira, Sarandi, Iporã, Boa Esperança, Corbélia, Verê, Quedas do Iguaçu, Missal e Marilândia do Sul.

Os mais de 10 mil atletas que deverão participar são das categorias sub-16 (feminino e masculino), sub-21 (masculino) e master (masculino). Ao todo serão 357 equipes competindo – 327 masculinas e 30 femininas.

Segundo o diretor de Esportes da Superintendência Geral do Esporte, Cristiano d'El Rei, o Paraná Bom de Bola mostra o interesse dos municípios em desenvolver a modalidade de futebol de campo. “É o segundo ano da competição. Nessa 2ª edição serão 12 fases regionais, classificando os campeões de cada uma das categorias para as quatro fases macrorregionais e, por fim, a fase final que acontece em Goioerê no mês de Outubro”, explicou.

Confira AQUI a programação desta primeira semana da competição.