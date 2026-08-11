Paraná autoriza promoção de mais de 1,4 mil policiais e bombeiros militares

São 1.103 integrantes da PMPR, entre 903 praças e 200 oficiais; e 314 do CBMPR, sendo 58 oficiais e 256 praças

O Governo do Estado autorizou a promoção de 1.417 policiais e bombeiros militares no Paraná, contemplando profissionais da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR). São 1.103 integrantes da PMPR, entre 903 praças e 200 oficiais; e 314 do CBMPR, sendo 58 oficiais e 256 praças, com ascensões que alcançam diferentes postos e graduações das carreiras militares estaduais.

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As promoções seguem os critérios estabelecidos na legislação e abrangem desde as graduações de cabo e sargento até os postos de coronel, passando por tenentes, capitães, majores e tenentes-coronéis.

As ascensões estão alinhadas às medidas de valorização e progressão profissional dos integrantes das forças de segurança pública do Paraná. A movimentação permite o avanço dos militares ao longo da carreira, reconhecendo a experiência, o desempenho profissional e o tempo de serviço, além de proporcionar maior previsibilidade à evolução funcional.

VALORIZAÇÃO – Além do reconhecimento aos profissionais, as promoções contribuem para a organização dos quadros das corporações. A progressão aos diferentes níveis hierárquicos permite a renovação das funções de comando, supervisão e gestão, ao mesmo tempo em que abre espaço para novas movimentações ao longo de toda a estrutura das carreiras.

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Na Polícia Militar, as promoções de oficiais alcançam os postos de coronel, tenente-coronel, major, capitão, 1º tenente e 2º tenente. Entre as praças, são contempladas as graduações de subtenente, 1º sargento, 2º sargento, 3º sargento e cabo. A relação referente ao certame de agosto também prevê diferentes critérios de ascensão profissional.

No Corpo de Bombeiros, as promoções de oficiais também percorrem diferentes níveis da carreira, do posto de 2º tenente ao de coronel. O decreto contempla promoções por merecimento e antiguidade, com movimentações nos postos de coronel, tenente-coronel, major, capitão e tenentes.

As promoções também têm impacto na capacidade administrativa e operacional das instituições. A ocupação dos postos e graduações superiores por profissionais mais experientes contribui para a continuidade das funções de liderança e para a distribuição dos efetivos conforme as necessidades das corporações, com reflexos na prestação dos serviços de segurança pública e atendimento à população.