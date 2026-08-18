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Paraná autoriza alunos a partir de 16 anos a operar tratores em colégios agrícolas

Medida pioneira no país foi sancionada pelo governo estadual nesta segunda-feira (17) e beneficiará cerca de 8 mil jovens matriculados na rede pública

Escrito por Da Redação
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Paraná autoriza alunos a partir de 16 anos a operar tratores em colégios agrícolas
Autor Foto: Divulgação

O Governo do Paraná sancionou, nesta segunda-feira (17), uma medida pioneira no Brasil que autoriza estudantes a partir de 16 anos a operarem máquinas, implementos e veículos automotores, como tratores e colheitadeiras, durante as aulas práticas. A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), será aplicada ainda neste semestre letivo e deve beneficiar cerca de 8 mil alunos matriculados nos 31 colégios agrícolas da rede estadual. O objetivo é integrar os conteúdos teóricos dos cursos técnicos às tecnologias reais utilizadas no setor agropecuário, promovendo uma formação profissional mais alinhada às exigências do mercado de trabalho.

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A autorização é voltada exclusivamente para estudantes regularmente matriculados em cursos técnicos de nível médio na área de Recursos Naturais, o que engloba as formações em Agroindústria, Agronegócio e Agropecuária. Durante as atividades, os jovens poderão realizar o reconhecimento e manuseio de comandos de arados e colheitadeiras, o engate e desengate de carretas, a calibração de sistemas hidráulicos e simulações de deslocamento em baixa velocidade. O escopo pedagógico abrange também o contato com tecnologias de agricultura de precisão, como navegação assistida e sistemas automatizados, essenciais nas modernas propriedades rurais e cooperativas.

Para garantir a integridade dos estudantes, a nova regulamentação estabelece protocolos rígidos de segurança. As aulas práticas com o maquinário deverão ocorrer estritamente durante o dia, em áreas internas e controladas das unidades escolares. O uso de equipamentos de proteção individual será obrigatório, e os veículos utilizados precisarão dispor de cabine fechada, climatizada e equipada com um banco auxiliar. Esse assento extra será ocupado por um técnico ou professor devidamente capacitado por empresas parceiras, que permanecerá embarcado ao lado do aluno durante toda a operação, assegurando a supervisão direta.

A implementação da novidade exige que cada instituição de ensino elabore um plano pedagógico específico, detalhando a carga horária, os conteúdos, as medidas de segurança, os responsáveis técnicos e a lista nominal dos estudantes autorizados. Esse documento precisará ser aprovado pelo Núcleo Regional de Educação e validado pela Seed-PR. A medida reflete um movimento mais amplo de expansão da educação profissional no Paraná, que entre 2023 e 2026 registrou um salto significativo, passando de 636 para 822 escolas ofertantes dessa modalidade e alcançando mais de 124 mil alunos matriculados em cursos que combinam o ensino regular à preparação para o mercado de trabalho.

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agricultura Colégios Agrícolas EDUCAÇÃO paraná tratores
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