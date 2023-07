Paraná: Audiência Pública para financiamento de construção do PAM

A Câmara de Vereadores de Mandaguari e a Prefeitura Municipal realizam, na próxima quinta-feira, (6), uma Audiência Pública para apresentar a toda a população proposta de financiamento e o projeto arquitetônico do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM).

O objetivo é que todos os cidadãos de Mandaguari conheçam o projeto arquitetônico do novo prédio e saibam como será realizado o financiamento, com detalhes como taxa de juros, prazo de pagamento, carência, número de parcelas e o valor total da obra.

De acordo com o secretário de Governo da Prefeitura Municipal, Francisco Biázio, e a arquiteta do município, Patrícia Cardoso, o financiamento deve ser realizado pelo Paraná Cidades, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas. O coordenador operacional do Paraná Cidade, Albari Medeiros, esteve em Mandaguari recentemente explicando detalhes do financiamento.

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores de Mandaguari, Alécio Bento da Silva Filho, o projeto de lei enviado pelo Executivo para a obra e está em discussão nas comissões permanentes da Casa. A Procuradoria Jurídica do legislativo emitiu parecer favorável. “Depois que o projeto for debatido com a população na Audiência Pública, ele deve ser discutido em plenário pelos vereadores”, explicou Alécio.

A Audiência Pública é aberta a toda a população, que também poderá acompanha-la virtualmente pelas redes sociais da Câmara.

Com informações de GMC.

