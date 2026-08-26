Paraná atinge menor índice histórico de criminalidade no primeiro semestre de 2026

O Paraná registrou no período de janeiro a julho de 2026 nova queda nos indicadores de criminalidade do Estado, reduzindo ainda mais os números que já eram os menores registrados na série histórica de estatísticas.

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Os homicídios foram mais uma vez destaque: no comparativo com o mesmo período de sete meses do ano passado foram 658 em 2026 contra 687 em 2025, uma queda de 4%. No comparativo com o período de janeiro a julho de 2018 para o mesmo período de 2026, a redução é de 43%, caindo de 1.145 para 658 ocorrências segundo o Centro de Análise, Planejamento e Estatística (CAPE) da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp).

Outro destaque no período são os roubos em geral, que diminuíram de 8.940 casos nos primeiros sete meses de 2025 para 7.056 no mesmo período deste ano, o que representa uma redução de 21%. Ao comparar o mesmo período de 2018 com 2026, a queda nos roubos é de 81%, com diminuição de 36.239 casos para 7.056.

As ocorrências de furtos também vem caindo, tendo diminuído de 83.243 ocorrências nos primeiros sete meses de 2025 para 77.630 em 2026, uma queda de 7%. No comparativo de janeiro a julho de 2018 com o mesmo período de 2026, a redução dos furtos no estado é de 24%, caindo de 102.363 casos para 77.630.

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VEÍCULOS - Em relação aos roubos de veículos, a queda nos primeiros sete meses de 2025 para 2026 foi de 24% no Paraná, indo de 941 para 711 ocorrências. E na comparação com o mesmo período de 2018, o número de casos desse tipo de crime diminuiu de 4.885 para 711 em 2026, com redução de 85%.

Já os furtos de veículos tiveram a queda expressiva de 20%, diminuindo de 5.365 registros nos primeiros sete meses de 2025 para 4.283 no mesmo período deste ano. No comparativo com o intervalo temporal de janeiro a julho de 2018, a redução foi de 10.314 casos para 4.283 em 2026, uma queda de 58%.

ESTRUTURA E INTELIGÊNCIA - A atuação integrada das polícias do Paraná, aliada a investimentos em estrutura e a ampliação, valorização e treinamento do efetivo das forças de segurança, tem sido o caminho utilizado para a redução dos índices de criminalidade do estado. Em relação aos investimentos, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná destaca os novos armamentos de última geração, tecnologias e equipamentos adquiridos nos últimos anos que possibilitam o combate cada vez mais eficiente ao crime, com força e inteligência, bem como a agilidade nas investigações em resposta às demandas da sociedade.