Da Redação

Paraná aplicou mais de 1,4 milhão de vacinas contra a Covid

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que 1.444.270 vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas aos finais de semana no Paraná.

continua após publicidade .

As ações fazem parte da campanha de vacinação “De domingo a domingo”, criada pelo Governo do Estado em 26 de março.

Até a manhã desta quarta-feira (11), o Paraná havia registrado 8.807.498 doses aplicadas, de acordo com o Vacinômetro nacional, sendo 6.255.849 primeiras doses (D1) e 2.551.649 segundas aplicações (D2) ou doses únicas (DU). O quantitativo de vacinas aplicadas aos sábados e domingos nas 22 Regionais de Saúde do Estado representa 16,39% do total de doses até agora.

continua após publicidade .

Desde o início da campanha, as Regionais que mais vacinaram em números absolutos foram: Metropolitana (467.203 doses), Londrina (167.671 doses) e Ponta Grossa (132.216).

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforçou a importância das ações de imunização. “O trabalho realizado por essas equipes precisa ser replicado constantemente. A vacinação dos paranaenses não pode parar no sábado, no domingo, ou à noite. Por isso, as campanhas De domingo a domingo e Corujão da Vacinação são iniciativas exemplares”, disse.

O Paraná recebeu até agora 10.604.010 vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. Somente nesta segunda-feira (9), o Estado recebeu 209.170 doses, e menos de um dia depois os imunizantes já foram descentralizados para as Regionais de Saúde.

continua após publicidade .

Nesta quarta-feira (11) à noite, devem chegar mais 108.810 vacinas ao Paraná. Elas darão continuidade à imunização da população em geral, seguindo a estimativa de vacinar 80% da população adulta com ao menos uma dose, nos 399 municípios, até o final deste mês.

Sobre a distribuição dos imunizantes, Beto Preto afirmou que a logística acelerada permite que os municípios vacinem, inclusive aos finais de semana. “O Governo do Estado tem feito sua parte e disponibilizado as doses em até 24 horas desde o recebimento. Muitas vezes o Ministério da Saúde envia as vacinas no final da semana, e mesmo que seja sábado ou domingo não podemos deixar vacina na geladeira. Queremos vacina no braço dos paranaenses”, afirmou.

Confira os dados de vacinação contra a Covid-19 aos finais de semana desde o início da campanha:

continua após publicidade .

1ª – Paranaguá: 52.990 doses

2ª – Metropolitana: 467.203 doses

continua após publicidade .

3ª – Ponta Grossa: 132.216 doses

4ª – Irati: 14.741 doses

5ª – Guarapuava: 55.144 doses

continua após publicidade .

6ª – União da Vitória: 8.624 doses

7ª – Pato Branco: 25.446 doses

8ª – Francisco Beltrão: 52.402 doses

continua após publicidade .

9ª – Foz do Iguaçu: 60.659 doses

10ª – Cascavel: 41.002 doses

continua após publicidade .

11ª – Campo Mourão: 36.067 doses

12ª – Umuarama: 53.160 doses

13ª – Cianorte: 22.762 doses

continua após publicidade .

14ª – Paranavaí: 24.591 doses

15ª – Maringá: 49.369 doses

16ª – Apucarana: 40.223 doses

17ª – Londrina: 167.671 doses

18ª – Cornélio Procópio: 14.813 doses

19ª – Jacarezinho: 29.958 doses

20ª – Toledo: 34.861 doses

21ª – Telêmaco Borba: 22.113 doses

22ª – Ivaiporã: 38.255 doses.

TOTAL: 1.444.270 doses.