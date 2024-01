Paraná anuncia concursos com 260 vagas; salários chegam a R$ 7,6 mil

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (3) a realização de um concurso público em 2024 com 253 vagas para o Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE), que é o quadro com profissionais de várias especializações distintas que trabalham em diversas secretarias. Os salários iniciais variam de R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88, além de um auxílio alimentação no valor de R$ 634,74. Há reserva de vagas para afrodescendentes e pessoas com deficiência. O edital do certame já está disponível AQUI .

O período de inscrições para o concurso vai de 5 de fevereiro a 7 de março e os valores das taxas são de R$ 90 e R$ 130, dependendo do cargo que o candidato irá concorrer. Os candidatos que desejarem solicitar a taxa de isenção de inscrição terão entre os dias 5 e 9 de fevereiro para isso. O edital do certame já está disponível (acesse aqui).

A prova objetiva está marcada para o dia 14 de abril e a aplicação ocorrerá em seis cidades: Curitiba, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina e Umuarama. Todas as etapas e informações sobre o certame podem ser acompanhados no site oficial do concurso. Além da prova objetiva, o candidato aprovado passará por avaliação médica.

Vagas e funções

Das 253 vagas, 203 serão destinadas a candidatos com formação de nível superior, abrangendo campos como Administrador, Analista de Procuradoria, Assistente Social, Bibliotecário, Comunicador Social, Contador, Desenhista Industrial Gráfico, Economista, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro Civil, Engenheiro de Pesca, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Estatístico, Médico, Nutricionista, Pedagogo, Profissional de Tecnologia da Informação, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

As 50 vagas restantes serão disponibilizadas para nível médio/técnico, promovendo a inclusão de diversos perfis profissionais no serviço público. Elas serão para Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal Metrológico, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico de Manejo e Meio Ambiente, Técnico de Segurança do Trabalho.

"Esta é uma oportunidade para aqueles que desejam contribuir com o desenvolvimento do Paraná por meio do serviço público. Estamos comprometidos em fortalecer nosso quadro de servidores com profissionais dedicados", afirmou o secretário da Administração e Previdência, Elisandro Frigo.

Ele ressaltou que o Estado promoveu uma modernização das carreiras do QPPE em 2023, assegurando regras claras de progressão e crescimento profissional para os futuros servidores. "Com as recentes atualizações nas carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo, garantimos um ambiente propício para o desenvolvimento dos nossos servidores. Isso reflete diretamente na qualidade do serviço público que oferecemos à população", concluiu.

O QPPE foi instituído pela Lei Estadual nº 13.666, de 05 de julho de 2002, em substituição ao anterior Quadro Geral do Estado. Ele engloba boa parte dos servidores estaduais, uma vez que seus agentes encontram-se distribuídos nos órgãos públicos que compõem a Administração Direta e Indireta do Estado.

Adapar

O governador também autorizou a realização de um concurso para a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), disponibilizando sete vagas para o cargo de Assistente de Fiscalização da Defesa Agropecuária, complementando as 260 novas contratações no Estado. O edital está disponível aqui.

Neste caso, as inscrições poderão ser realizadas entre 18 de janeiro e 19 de fevereiro. A prova objetiva deve acontecer no dia 17 de março. O requisito mínimo é ensino médio profissionalizante com título de Técnico Agrícola ou Técnico em Agropecuária. O salário inicial é de R$ 4.919,24.

Na Adapar, o trabalho consiste em executar atividades em estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços e agropecuários para apoiar a execução das atividades dos programas, realizar cadastros, conter e vacinar animais, capturar morcegos, inspecionar documentos e veículos que transportam animais, vegetais e produtos de interesse da fiscalização do trânsito agropecuário em rodovias, dar destinação a produtos apreendidos, fazer diagnósticos e vistorias, auxiliar na coleta de amostras de interesse da defesa agropecuária, entre outras atividades.

Nos últimos anos a Adapar desempenhou um papel fundamental para o crescimento e defesa da produção agroindustrial com o trabalho pelo fim da vacinação contra a febre aftosa, com a conquista do certificado internacional que permite a expansão das vendas dos frigoríficos, e a implementação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf), que possibilita que agroindústrias municipais comercializem produtos em outras cidades que não as de origem. Além disso, intensificou o trabalho de controle da gripe aviária e do greening dos citros.

Validade

Os dois concursos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Isso significa que mais candidatos poderão ser chamados no período, além das 260 vagas iniciais.

