Paraná antecipa 13º e salário de dezembro

O governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou nesta segunda-feira (29) a antecipação do pagamento do 13º salário dos servidores estaduais para o próximo dia 07 de dezembro. O valor será depositado integralmente na conta de cerca de 280 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados. A folha adicional chega a R$ 1,781 bilhão, sendo R$ 949 milhões para ativos e R$ 832 milhões de inativos.

O pagamento antecipado acontece pelo terceiro ano consecutivo e leva em consideração o esforço dos servidores públicos durante a pandemia provocada pela Covid-19, além da injeção financeira para estimular as compras de fim de ano.

Também será antecipado o pagamento dos salários de dezembro para o dia 22, antes do Natal, com injeção de mais R$ 1,784 bilhão. As duas folhas antes do fim do ano representam aporte de R$ 3,5 bilhões na economia.

Somada à folha de novembro, com quitação nesta terça-feira (30), são mais de R$ 5,3 bilhões injetados diretamente na economia em pouco mais de 20 dias.

“Antecipamos o pagamento do 13º e do salário de dezembro em respeito ao compromisso que temos com o funcionalismo público, sobretudo neste ano de dificuldades, em que os servidores foram desafiados mais uma vez a ajudar a população em todas as áreas. Também é uma forma de estimular o comércio e o turismo paranaenses, com movimentação de mais de R$ 5 bilhões, o que ajuda a garantir empregos e esse ciclo virtuoso de retomada”, disse o governador Ratinho Junior.

A medida só é possível graças à austeridade da gestão financeira do Estado, reconhecida nacionalmente em diversas oportunidades, das reformas administrativas que continuam em andamento e do controle sobre o custeio da máquina mesmo em um ano de instabilidade na arrecadação e projeção de déficit para 2022.

“Esta é mais uma demonstração de que mantemos o equilíbrio nas contas públicas mesmo durante uma das maiores crises econômicas da história”, disse Ratinho Junior. "Mesmo assim, mantivemos os investimentos e as políticas sociais. O ano que vem ainda será desafiador para o Paraná, mas a expectativa, com a vacinação adiantada, é de um cenário bem mais estável e de crescimento acelerado das nossas principais cadeias produtivas".

REAJUSTE

O Governo do Estado também vai mandar para a Assembleia Legislativa do Paraná a proposta de reajuste de 3% aos servidores públicos. A lei revê os termos da programação implementada em 2019 e interrompida em 2020 e 2021 em função da pandemia, como condição para o recebimento de verbas federais para a manutenção dos serviços básicos para a população. O texto tramitará em regime de urgência.