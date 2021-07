Paraná amplia vacinação contra gripe em todo o Estado; veja

Da Redação

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, informou nesta sexta-feira (9), que irá ampliar a vacinação contra a gripe em todo o Paraná, até esgotarem as doses disponíveis. A imunização está aberta para população em geral acima de seis meses de idade.

Este ano, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe foi realizada em três etapas, com divisão de grupos prioritários. A vacinação começou no dia 12 de abril e a previsão de término era esta sexta-feira (9), no entanto, devido a baixa adesão da campanha, o Estado seguirá vacinando até esgotarem as doses.

“Precisamos imunizar os paranaenses contra a influenza para auxiliar no diagnóstico diferencial da Covid-19 e proteger contra as Síndromes Respiratórias Agudas Graves”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A vacina é aplicada em dose única e pode ser administrada em um período de 14 dias antes, ou depois da imunização contra a Covid-19. Veja:

DOSES – O Ministério da Saúde enviou ao Estado cerca de 3.965.200 vacinas contra a gripe. Destas, o Paraná distribuiu 3.848.400 e aplicou até o momento 2.610.950, atingindo 47,6% da cobertura vacinal dentre 4.479.320 pessoas elencadas na população alvo. O Governo Federal deve enviar nos próximos dias mais 1,2 milhão de doses, totalizando 5.165.200 vacinas ao Estado.

“Visto que até o momento o Estado vacinou pouco mais de 2,6 milhões de pessoas e que o quantitativo de doses recebidos irá quase que dobrar este número, iremos seguir com a vacinação até esgotarem as doses”, acrescentou o secretário.