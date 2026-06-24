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FRIO RECORDE

Paraná amanhece com geada e temperaturas negativas em diversas regiões

Além do sul, cidades do oeste e noroeste também registraram declínio acentuado nos termômetros

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 10:30:57 Editado em 24.06.2026, 10:49:13
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Paraná amanhece com geada e temperaturas negativas em diversas regiões
Autor Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, no Paraná - Foto: Tiago Hauagge

O estado do Paraná registrou a menor temperatura de 2026 nesta quarta-feira (24), com os termômetros marcando -3ºC em General Carneiro, no sul do estado, e a sensação térmica despencando para impressionantes -8,4ºC. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o frio intenso veio acompanhado de geadas e superou o recorde anterior do ano, que era de -2,4ºC, anotado em maio na cidade de Guarapuava.

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Além de General Carneiro, outras regiões do estado registraram marcas negativas durante a madrugada e o amanhecer. As estações meteorológicas apontaram -2,9ºC em Palmas, -1,3ºC em Pato Branco e Toledo, -0,9ºC em Guarapuava e -0,3ºC em Pinhão. Em Cascavel, na região oeste, os termômetros chegaram à marca exata de 0ºC.

O resfriamento atingiu o Paraná de forma generalizada, impactando inclusive os municípios do noroeste, tradicionalmente mais quentes. De acordo com o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen, até mesmo nas porções leste e norte a temperatura caiu abaixo dos 10°C. O especialista explica que o tempo permanece estável e sem chuvas ao longo do dia, com o sol aparecendo à tarde após uma manhã de céu nublado no norte pioneiro, litoral e Campos Gerais. No entanto, Jacóbsen faz um alerta para quem vai acompanhar a seleção brasileira: as temperaturas entrarão em forte declínio a partir do anoitecer, exigindo preparo para o frio durante o jogo do Brasil.

A massa de ar polar continuará agindo com força na quinta-feira (25), que terá uma madrugada de frio intenso e temperaturas novamente negativas no sudoeste, centro-sul e Campos Gerais, áreas com alta probabilidade de formação de geadas de intensidade moderada a forte. Durante a tarde de quinta, as máximas devem superar os 10°C em todo o estado, embora a sensação de frio retorne à noite, já sem a expectativa de novos registros abaixo de zero.

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A sexta-feira (26) manterá o padrão estável, com elevação gradual das temperaturas, mas o cenário muda no fim de semana. O Simepar prevê o retorno das chuvas no sábado (27), começando pelo setor noroeste e avançando pelas demais regiões ao longo do dia. A instabilidade persiste no domingo (28), concentrando os maiores volumes de chuva na metade oeste do território paranaense.

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clima frio GEADAS massa de ar polar paraná previsão do tempo temperaturas baixas
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