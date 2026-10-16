Paraná alerta para a atualização da caderneta de vacinação e destaca novas regras para pólio

Celebrado neste sábado, 17 de outubro, o Dia Nacional da Vacinação atua como um alerta fundamental para a necessidade de manter os esquemas vacinais da população atualizados. No Paraná, que registra uma média de cobertura de 90%, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça que mais de 1.800 salas de vacinação continuam abastecidas e abertas para todas as idades. A mobilização busca manter os bons índices alcançados após a Campanha Nacional de Multivacinação de agosto, que aplicou 770 mil doses, evitando a reintrodução e a circulação de doenças imunopreveníveis, a exemplo da influenza, do sarampo e da poliomielite.

- leia mais: Homem é preso no PR por suspeita de armazenar e divulgar material de abuso sexual infantil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um dos focos centrais das autoridades de saúde tem sido o público adolescente, que historicamente apresenta maior evasão dos postos. Apesar do distanciamento comum dessa faixa etária, o Paraná tem conseguido superar as médias nacionais de vacinação contra o HPV, destinada a jovens de 9 a 14 anos, alcançando uma cobertura de 91,06% entre as meninas e 87,42% entre os meninos. Segundo a Sesa, vacinar-se é um compromisso coletivo contínuo, o que também exige a capacitação constante dos profissionais da área. Para isso, o estado tem promovido oficinas de microplanejamento nos 399 municípios, fornecendo ferramentas para que as equipes analisem seus territórios, identifiquem populações vulneráveis e desenhem estratégias sob medida.

O esforço em manter as coberturas altas é especialmente crítico no combate ao sarampo. Embora o estado não registre casos confirmados desde 2020, os recentes episódios de reintrodução do vírus em outras regiões do país mantêm o alerta ativo, com as equipes de vigilância focadas em garantir as duas doses da vacina tríplice viral no público infantil e em adultos até 29 anos. Em 2026, a cobertura da primeira dose para bebês de até um ano chegou a quase 100% no estado.

Além de reforçar a imunização de rotina, as autoridades chamam a atenção para as mudanças estabelecidas no Calendário Nacional de Imunização de 2026. A vacinação contra a poliomielite, por exemplo, passou a ser feita em cinco doses exclusivamente de forma injetável até os quatro anos de idade, consolidando o fim da tradicional vacina oral em gotas. Outra alteração significativa envolve a vacina Pneumocócica 20, que além de proteger bebês e crianças de até cinco anos, agora é oferecida em dose única para idosos a partir de 85 anos que ainda não haviam recebido o imunizante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Para atualizar as doses em atraso de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os cidadãos precisam apenas comparecer a uma das unidades de saúde portando documento de identificação e a caderneta de vacinação. O comparecimento é essencial não apenas para a saúde pública, mas também por questões legais, uma vez que a apresentação do comprovante atualizado é um requisito obrigatório para a matrícula e rematrícula escolar de menores em toda a rede de ensino paranaense. Para ampliar o engajamento, a Sesa também lançou uma campanha publicitária em diversas plataformas, destacando que a imunização é a melhor forma de proteger todas as gerações.