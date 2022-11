Paraná ainda tem 36 pontos bloqueados em rodovias na manhã de Finados

Da Redação

Manifestantes se concentram em Apucarana, em frente ao batalhão do Exército

A Polícia Militar do Paraná e o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual atualizaram, por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira (02), Feriado de Finados, a quantidade de pontos de rodovia no Estado que continuam bloqueados total ou parcialmente pelos manifestantes.

Na manhã desta quarta-feira (02), eram 39 pontos com bloqueios e dois deles foram liberados. De acordo com a PRE, os pontos de bloqueio podem sofrer alterações ao longo do dia, pois, as negociações estão em andamento e novas manifestações podem ocorrer.

Em Apucarana, um grande grupo de manifestantes se concentra na frente do 30o Batalhão de Infantaria. Os organizadores prometem a maior mobilização do estado.

Fato em andamento com cobertura da TNonline

A mais recente atualização da Polícia Rodoviária Estadual informava, logo depois das 11 horas, que um outro ponto de rodovia bloqueado no estado havia sido liberado, mas sem dar detalhes sobre o local.

No entanto, um novo ponto de bloqueio foi adicionado nesta manhã de Finados, na PR 323, em Sertanópolis, no Km 36. Um grupo de aproximadamente 300 pessoas, com cerca de 80 veiculos, se concentraram no local, inicialmente, sem bloqueio da via.

Até às 11 horas, os 37 trechos identificados com manifestantes, eram os seguintes:

PRC-317 – MARINGÁ

PR-412 - GUARATUBA

PRC-466 - JARDIM ALEGRE

PR-092 - JOAQUIM TÁVORA

PR-281 - CHOPINZINHO

PR-082 - TERRA BOA

PR-445 - LONDRINA

PR-239/PR-180 - NOVA AURORA

PR-488/PR-495 - SANTA HELENA

PR-151 - PONTA GROSSA

PR-444 - ARAPONGAS

PR-182 - TOLEDO

PR-151 - CASTRO

PR-151 - PALMEIRA

PR-495 - ENTRE RIOS DO OESTE

PR-092 - ARAPOTI

PRC-487 - CAMPO MOURÃO

PR-281 - SALTO DO LONTRA

PR-151 - PIRAÍ DO SUL

PRC-466 - MANOEL RIBAS

PRC-487 - NOVA TEBAS

PRC-466 - PITANGA

PRC-466 - TURVO

PRC-280 - CLEVELÂNDIA

PR-170 - GUARAPUAVA

PRC-158 - PEABIRU

PR-170 - PINHÃO

PR-170 - ROLÂNDIA

PR-180 - BELA VISTA DA APARECIDA

PR-182 - PALOTINA

PR-281 X PR 475 - CHOPINZINHO

PR-412 – MATINHOS

PR-281 - RIO NEGRO

PR- 092 - WENCESLAU BRAZ

PR- 420 - PIÊN

PR 445 - TAMARANA

PR-182 - NOVA LONDRINA

