Paraná acerta detalhes para iniciar montagem de supercomputadores

Empresa está na Índia para definir montagem das máquinas que atenderão universidades estaduais e impulsionarão pesquisas em IA, saúde e agricultura

Uma equipe da Hi-Mix, empresa paranaense que venceu a licitação para instalação de uma rede de supercomputadores inédita no Brasil, que vai atender as universidades estaduais do Paraná, está na Índia para definir os detalhes para iniciar a montagem das máquinas.

A iniciativa é fruto de uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e da Fundação Araucária, com o Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), instituição de pesquisa ligada ao governo indiano.

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A Rede Estadual de Computação de Alto Desempenho prevê a instalação de oito supercomputadores (também chamados de HPC, da sigla em inglês), que ficarão nas universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Paraná (Unespar), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) e do Norte do Paraná (UENP) e uma máquina otimizada para Inteligência Artificial no IDR-Paraná, em Londrina.

O HPC possibilita processar grandes volumes de dados e executar cálculos extremamente complexos de forma rápida, revolucionando diversas áreas do conhecimento. “O principal objetivo desta viagem é definir os detalhes da linha de montagem que será implantada na Hi-Mix, além de avançarmos na transferência de conhecimento entre as equipes”, explicou Celso Saito, diretor da Hi-Mix.

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“Na volta ao Brasil, iniciaremos as adequações necessárias na fábrica e, em seguida, receberemos especialistas da VVDN, nossa parceira no desenvolvimento dos HPCs, que acompanharão a homologação da linha e o início da produção dos equipamentos”, complementa.

A linha de montagem será instalada na sede da Hi-Mix em Pato Branco, no Sudoeste do Estado. A empresa também está trabalhando em conjunto com as universidades nos requisitos necessários para a instalação dos equipamentos. “A infraestrutura dos data centers das universidades faz parte de outro escopo do projeto, mas a Hi-Mix está prestando apoio técnico para que essa integração aconteça da melhor forma”, disse.

Segundo Saito, a grande demanda por componentes usados em data centers, computadores de alta performance e equipamentos de Inteligência Artificial. “Um dos motivos da nossa visita à Índia é acompanhar de perto a disponibilidade desses componentes junto aos fornecedores, para alinhar o cronograma e preparar todas as etapas para que a produção aconteça no Brasil da forma mais eficiente possível”, afirmou. “Por conta desse cenário, a montagem dos HPCs deverá ocorrer de forma gradual, conforme os componentes forem sendo disponibilizados pelos fabricantes”.

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Quando essa etapa estiver concluída, uma equipe da Hi-Mix retornará à Índia para acompanhar os últimos detalhes e virá ao Brasil juntamente com os especialistas indianos para garantir a transferência completa de tecnologia, capacitando a equipe para a montagem dos equipamentos e, posteriormente, compartilhando esse conhecimento com a Fundação Araucária.

Depois da montagem e dos testes na Hi-Mix, os equipamentos serão enviados para instalação nos data centers das universidades. A última etapa do projeto será a instalação dos softwares e aplicativos, além dos workshops e treinamentos para os pesquisadores e equipes técnicas das universidades, para que toda essa estrutura possa começar a ser utilizada.

REDE HPC – A iniciativa é resultado de um Memorando de Entendimento assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior com o C-DAC, durante missão oficial à Índia em 2024. O C-DAC é referência mundial em supercomputação e garantirá a transferência de tecnologia e capacitação de pesquisadores paranaenses, permitindo que o Estado avance em sua soberania digital e inovação tecnológica.

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O objetivo é fazer com que a Rede Estadual de Computação de Alto Desempenho fortaleça a pesquisa acadêmica, estimule a indústria nacional de tecnologia e forme profissionais altamente qualificados para os desafios da ciência e da inovação. A expectativa é que impulsione avanços em áreas como Inteligência Artificial, pesquisa genômica e produção de medicamentos para o combate ao câncer, por exemplo.

O HPC possibilita o processamento de grandes volumes de dados e executa cálculos extremamente complexos de forma rápida, revolucionando diversas áreas do conhecimento. No meio acadêmico, os HPCs são amplamente utilizados em áreas como física, química, biologia, meteorologia e engenharia para modelagem computacional, previsão climática, análise genômica, simulações estruturais e aerodinâmicas, entre outras aplicações científicas.

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Na indústria, o HPC viabiliza desde a prospecção de petróleo e gás por meio de sísmica 3D, o desenvolvimento de novos fármacos e materiais, até a otimização de processos produtivos, a simulação de testes de colisão, a renderização de filmes, análises genômicas e o gerenciamento de riscos financeiros.

Na agricultura, destaca-se pela análise de dados de sensoriamento remoto, modelagem de crescimento de culturas, previsão de safras e otimização do uso de recursos como água e fertilizantes, contribuindo para maior produtividade e sustentabilidade.