Paraná acelera exportações e estabelece novo recorde em 2023

Mesmo antes do final do ano o Paraná já bateu o recorde histórico de exportações. Entre janeiro e novembro deste ano, as exportações do Paraná alcançaram a marca de US$ 23,1 bilhões e ultrapassaram o volume negociado durante todo o ano de 2022.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Leilões de veículos do Estado arrecadaram mais de R$ 7 milhões em 2023

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o valor exportado em 2023 é 12% maior. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e organizados pelo Ipardes. A soja em grão lidera as exportações do Paraná. Em 11 meses, as vendas para países do exterior somam US$ 5,5 bilhões.

continua após publicidade

Na sequência, aparecem o frango in natura (US$ 3,3 bilhões), o farelo de soja (US$ 1,8 bilhão) e os cereais (US$ 1,1 bilhão). A China é o maior parceiro comercial do Paraná. As compras do país asiático movimentaram US$ 6,4 bilhões entre janeiro a novembro.

Depois, aparecem Argentina e Estados Unidos – com destaque para o país vizinho, que agora é o segundo em exportações de produtos do Paraná.

Siga o TNOnline no Google News