Paraná abre processo seletivo para recém-formados

O Governo do Paraná, através do programa de Residência Técnica (Restec) de Gestão em Saúde Pública, está com inscrições abertas para processo seletivo. São 330 vagas para profissionais recém-formados.

As inscrições vão até 12 de maio e a prova online será aplicada em 26 de maio. As inscrições podem ser feitas pelo site do Núcleo de Educação a Distância da Universidade Estadual de Maringá (UEM). A taxa de inscrição é de R$ 150.

Entre as vagas oferecidas, 192 são direcionadas para 22 regionais de saúde do Paraná e 138 para unidades organizacionais da Secretaria da Saúde, em Curitiba. Além dos residentes, 72 vagas são reservadas para servidores públicos estaduais.

Cursos



Administração

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Estatística

Nutrição

Assistência Social

Farmácia

Ciências Contábeis

Economia

Análise de Sistemas

Comunicação Social.

A capacitação será aplicada entre junho deste ano e maio de 2024 e os candidatos vão desenvolver 30 horas semanais de atividades práticas de forma presencial.

O curso é composto por dez disciplinas que abrangem módulos básicos e específicos nas áreas administrativas, atenção e promoção à saúde, vigilância em saúde, atenção especializada no Sistema Único de Saúde (SUS) e assistência farmacêutica no SUS.

Informações do site g1.