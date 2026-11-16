Modalidade permite finalizar o Ensino Fundamental em dois anos e o Médio em um ano e meio, com turmas presenciais e a distância em 147 municípios

As matrículas para as turmas de 2027 da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual do Paraná seguem abertas até o dia 11 de dezembro. Voltada a quem deseja retomar os estudos e concluir a Educação Básica, a modalidade permite finalizar o Ensino Fundamental em dois anos e o Ensino Médio em um ano e meio, com opções de ensino presencial e a distância em 147 municípios paranaenses.

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Atualmente, a EJA estadual atende cerca de 35,8 mil estudantes distribuídos em 2.253 turmas de 193 instituições, entre escolas regulares, Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos (Ceebjas) e Atendimentos Pedagógicos Descentralizados (APEDs). Segundo a coordenadora pedagógica da EJA na Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), Miriam Teixeira de Oliveira, a escolha do formato varia conforme a rotina de cada aluno, sendo a modalidade a distância (EAD) indicada principalmente para quem precisa conciliar a escola com o trabalho e compromissos familiares. Nesse modelo híbrido, os estudantes comparecem à unidade escolar três dias por semana e cumprem atividades remotas nos outros dois, mantendo a opção de ir à escola todos os dias.

Para efetuar a matrícula, o interessado deve procurar diretamente uma escola ofertante, um Ceebja ou o Núcleo Regional de Educação para verificar a disponibilidade de vagas, além de poder consultar orientações no portal da Seed-PR ou pelo e-mail ceja.seed@educacao.pr.gov.br. No ato da inscrição, são exigidos documento de identificação, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência e histórico escolar ou declaração de escolaridade, quando houver. Além do ensino regular, a Seed-PR também mantém atendimento nos 19 Centros de Socioeducação (Censes) do estado, contemplando cerca de 300 adolescentes em cumprimento de medidas de internação.

Outra alternativa para obter a certificação são os Exames Estaduais de EJA On-line, que contabilizaram 25.657 aprovações no Paraná em 2026. Os candidatos devem fazer a pré-inscrição em uma instituição pública credenciada, selecionar as disciplinas desejadas e realizar as avaliações presencialmente, em formato digital ou impresso. Caso não alcance aprovação em todas as matérias, o participante pode solicitar uma Declaração de Proficiência para aproveitar as notas obtidas em oportunidades futuras. Há ainda a possibilidade de prestar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), aplicado gratuitamente uma vez ao ano pelo Inep, geralmente no mês de agosto.

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Fora da rede pública estadual, entidades do Sistema S também disponibilizam vagas para conclusão da Educação Básica. O Serviço Social da Indústria (Sesi-PR) atende 2.227 alunos em 31 unidades, com metodologia que aproveita experiências profissionais e organiza 80% da carga horária on-line aliada a um encontro presencial semanal e opções de qualificação pelo Senai-PR. Já o Serviço Social do Comércio (Sesc-PR) mantém 156 matrículas em 12 turmas nos polos de Curitiba e Londrina, oferecendo Ensino Médio semipresencial de 18 meses integrado a cursos de Produção Cultural e Assistente de Marketing e Vendas.