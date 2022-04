Paraná abre inscrições para cursos gratuitos de capacitação

Da Redação

Governo disponibiliza curso de capacitação para empreendedores formais e informais

O Paraná está com inscrições abertas para a primeira turma do curso de formação empreendedora do programa Paraná Empreende Mais, que tem como objetivo qualificar micro, pequenos e médios empresários, empreendedores individuais, empreendedores informais e pessoas interessadas em abrir seus próprios negócios. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de abril, no site da Universidade Virtual do Paraná (UVPR).

Para participar é preciso ter mais de 16 anos e residir em um dos 399 municípios paranaenses. Ao todo, são 700 vagas, sendo 100 oportunidades vinculadas a cada universidade estadual. Os candidatos serão direcionados para as vagas conforme a cidade de origem. A expectativa é promover quatro turmas ao longo de um ano, capacitando 2.800 empreendedores.

A formação é gratuita e será totalmente em ambiente digital, por meio da plataforma da UVPR. Serão quatro módulos: Gestão Estratégica e de Pessoas; Gestão de Negócios e Comercial; Gestão Financeira; e Inovação Tecnológica; abrangendo duas disciplinas cada módulo. O curso terá carga horária total de 72 horas, com seis horas semanais de atividades.

As aulas terão início em 26 de abril e serão ministradas por profissionais especializados, com o apoio de professores e estudantes das instituições estaduais de ensino superior do Paraná. A metodologia compreende conteúdo teórico e aulas de mentoria. Ao final do curso, os participantes receberão certificados.

OPORTUNIDADE – De acordo com o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Aldo Nelson Bona, esse curso de formação representa uma oportunidade valiosa para empreendedores das mais diversas atividades produtivas.

“Acreditamos que a educação, aliada ao empreendedorismo, pode impulsionar a transformação social e o desenvolvimento regional sustentável. Por isso, o governo e as universidades estaduais estão empenhados em capacitar e qualificar as pessoas, com foco na melhoria da qualidade de vida da população paranaense”, afirma.

O coordenador de Ciência e Tecnologia da Seti, Marcos Aurélio Pelegrina, destaca que a iniciativa também pretende estimular a abertura e formalização de novos negócios. “A criação de novos empreendimentos vai contribuir para a geração de trabalho, emprego e renda e, consequentemente, para o desenvolvimento socioeconômico do Paraná”, diz.

DESENVOLVIMENTO – Idealizado pela Seti, o Paraná Empreende Mais faz parte do Programa de Estímulo às Ações de Integração Universidade, Empresa, Governo e Sociedade, também chamado de Agência de Desenvolvimento Regional Sustentável e de Inovação (Ageuni).

A Ageuni foi lançada em outubro do ano passado com o objetivo de incentivar o desenvolvimento socioeconômico e aumentar a competitividade das empresas paranaenses, agregando tecnologia aos processos de produção de bens e serviços.

Com investimento da ordem de R$ 1,56 milhão, as unidades da Ageuni estão sendo instaladas em cada uma das sete universidades estaduais do Paraná. Além disso, o Estado aplicou mais R$ 1,87 milhão para estruturar os cursos de capacitação do Paraná Empreende Mais, ao longo do primeiro ano do programa.

A iniciativa governamental conta com o apoio das secretarias de Estado da Fazenda (Sefa), do Planejamento e Projetos Estruturantes (SEPL) e da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), além da Fundação Araucária, Fomento Paraná e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PR).

Os 26 Centros da Juventude do Estado e as 216 Agências do Trabalhador do Paraná (incluindo os postos avançados) também são parceiros estratégicos para o Paraná Empreende Mais.

Mais informações no site da AEN.