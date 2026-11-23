As Agências do Trabalhador e os postos avançados do Paraná iniciam esta semana com 27.228 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis em todas as regiões do Estado. As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e qualificação, com colocações nos setores da indústria, comércio e serviços, além de postos para profissionais de níveis técnico e superior e vagas de estágio.

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No levantamento geral por ocupação, o cargo de alimentador de linha de produção lidera a oferta estadual com 7.175 postos abertos. Na sequência das funções mais demandadas aparecem abatedor, com 1.468 vagas, magarefe (profissional especializado no corte e preparação de carnes), com 1.193 oportunidades, e operador de caixa, que soma 1.125 colocações.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho nesta semana, totalizando 7.197 vagas, com destaque para as funções de auxiliar de logística (824), alimentador de linha de produção (523), operador de caixa (455) e faxineiro (381). No interior, a região de Cascavel aparece logo atrás com 4.946 oportunidades, puxadas pelas vagas de alimentador de linha de produção (1.360), abatedor (946), trabalhador de preparação de pescados (300) e auditor (278).

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Em terceiro lugar no ranking regional está Campo Mourão, com 3.400 vagas disponíveis, sendo as principais para alimentador de linha de produção (1.374), magarefe (747), abatedor (263) e repositor de mercadorias (81). As demais oportunidades estão distribuídas entre as regiões de Foz do Iguaçu (2.818), Londrina (2.374), Pato Branco (1.919), Maringá (1.703), Umuarama (1.025), Guarapuava (729), Paranaguá (616), Ponta Grossa (375) e Jacarezinho (126).

Além das funções operacionais, o sistema estadual disponibiliza vagas para profissionais com formação técnica e ensino superior em áreas como Administração, Contabilidade, Enfermagem, Informática, Mecânica, Pedagogia e Psicologia, entre outras. Para estudantes, há ainda oportunidades de estágio nos cursos de Administração, Direito e Marketing.

Os trabalhadores interessados em concorrer às vagas devem procurar orientação na unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar filas de espera, a orientação é realizar o agendamento prévio do atendimento por meio do site oficial da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.