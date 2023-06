Paralisação: policiais civis protestam contra pacote do governo do PR

Policiais civis do Paraná seguem de braços cruzados nesta quinta-feira (29). Os escrivães e investigadores da corporação realizam mobilização contra pacote do Governo do Estado, que prevê a reestruturação da carreira. A categoria entende que haverá acúmulo de funções e perdas financeiras. O movimento começou na quarta-feira (28) e tem adesão da 22ª Subdivisão Policial (SDP), de Arapongas, e da 17ª SDP, de Apucarana, além de outras delegacias da região.

De acordo com as informações do Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná (Sinclapol-PR), a criação da carreira de Agente de Polícia Judiciária oferece pouca vantagem financeira em relação a outros servidores da mesma instituição, como os delegados.

Um delegado em início de carreira, quarta classe nível I, recebe hoje R$ 19,1 mil. Com o novo enquadramento, este mesmo profissional passaria a pertencer ao nível III, com salários de R$ 23,2 mil, um reajuste de 21,36%.



Ainda conforme o Sinclapol, um investigador em início de carreira, quinta classe nível I, recebe R$ 6,7 mil. Caso o pacote que foi apresentado por deputados da base governista seja aprovado, esse profissional passará a receber R$ 7,2 mil, com um ajuste de 7%.

OUTRO LADO

De acordo com o Governo do Estado, cada categoria tem um índice que varia a cada reajuste, e que no caso da Polícia Civil, no ano passado, os delegados tiveram uma menor valorização financeira.

“O Governo do Estado já apresentou ao Sindicato dos Investigadores a nova tabela salarial. No topo da carreira o salário saíra de R$ 11 mil para R$ 22 mil em 2026, um aumento de 100%. Do meio da carreira até o final dela os aumentos vão variar entre 32% e 81%. Além desses percentuais, ao longo do processo de reestruturação, que começou em 2022, a categoria já recebeu 9% de aumento, em média. Além disso, no sistema antigo menos de 5% conseguiam chegar no topo da carreira. Na proposta atual, todos os policiais vão conseguir alcançar as promoções para chegar ao topo da carreira.

A gestão estadual também explicou os motivos da fusão dos cargos de investigador e escrivão para agente de polícia judiciária, que deve ocorrer apenas de maneira administrativa e sem sobrecarga de trabalho, considerando que permanece a mesma jornada de trabalho de 40 horas semanais, informou o governo. (Com informações da Tribuna do Paraná)



