Paraguaios são resgatados em condição análoga à escravidão no PR

O Ministério Público do Trabalho (MPT) confirmou o resgate de sete trabalhadores paraguaios que atuavam em condições análogas à escravidão, em um alojamento em uma plantação de mandioca, em Pérola, região de Umuarama, no noroeste do Paraná. Os trabalhadores foram resgatados com apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) na última segunda-feira (3).

Conforme informações do MPT, os trabalhadores viviam em um local insalubre, sem segurança e higiene, e não recebiam salário corretamente. Ainda conforme o órgão, as vítimas viviam em situação precária e não tinham infraestrutura adequada para morar.

O Ministério Público do Trabalho informou que o primeiro passo das investigações será identificar todos os responsáveis, sejam pessoas físicas ou jurídicas envolvidas para que os direitos trabalhistas sejam honrados.

