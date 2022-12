Paraguaio é preso após transportar mais de 300kg de maconha para o BR

Da Redação

A droga estava escondida em um fundo falso na carroceria da caminhonete

A Receita Federal (RF) apreendeu uma caminhonete carregada com 304 quilos de tabletes de maconha na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, cidade localizada no oeste do Paraná. O cheiro da droga foi o que chamou a atenção dos agentes.

Conforme informações dos policiais, o motorista paraguaio aproveitou para atravessar o lado do Brasil na hora do gol da seleção brasileira, que jogava contra a Croácia na tarde desta sexta-feira (9).

A droga estava escondida em um fundo falso na carroceria da caminhonete, de acordo com a corporação. O motorista foi preso em flagrante e o carro com as drogas foi levado para a Polícia Federal (PF), de Foz do Iguaçu.

Informações do site g1 Paraná.

