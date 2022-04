Paraguaia é presa no aeroporto de Foz do Iguaçu com drogas em mala

O destino da droga era Amsterdã, capital da Holanda, segundo a PF

Da Redação

Atualização: 04 de abril, 2022, às 20:38

fonte: Polícia Federal

Paraguaia é presa no aeroporto de Foz do Iguaçu com drogas em mala