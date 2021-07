Da Redação

Para evitar estragos, produtor acende fogueiras em plantação

Para evitar geadas em uma plantação de verduras, um agricultor acendeu fogueiras em torno de suas plantas em Paranavaí, no noroeste do Paraná, na madrugada desta quinta-feira (29). A temperatura se aproximou de 0ºC no começo da manhã.

Para controlar o fogo, o agricultor Emerson da Silva Kashiwa usou potes de marmita para montar as fogueiras. Além disso, foi usado pó de serra. O produtor disse que precisa monitorar o clima ainda durante a madrugada. Ele contou que viu a técnica por meio de produções semelhantes na Europa para aquecer o ambiente, além da fumaça não deixar o orvalho descer para as verduras.

Emerson relatou que a fumaça não prejudica as plantas. No entanto, algumas folhas acabam se queimando com o fogo. Mesmo assim, ele ressalta que as perdas com fogo são menores do que as causadas pela geada. O Instituto Água e Terra (IAT) orienta para que os agricultores fechem o entorno das estufas e suspendam a irrigação dias antes da previsão de geada.

Os produtores também podem usar carvão para aquecimento.

