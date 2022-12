'Papai Noel' é preso suspeito de abusar da própria neta, no Paraná

Da Redação

A prisão aconteceu nessa quarta-feira (14)

Um idoso, de 70 anos, que trabalhava como Papai Noel, foi preso em flagrante nessa quarta-feira (14), em Maringá, norte do Paraná, suspeito de abusar da própria neta, uma adolescente, de 16 anos, que é PcD (Pessoa com Deficiência). O homem foi detido por uma equipe da Guarda Civil Municipal.

De acordo com as informações da polícia, a jovem contou a uma tia que estava sendo estuprada pelo avô. Ela disse que o idoso tocava as partes íntimas dela, além de obrigá-la a praticar sexo oral.

As autoridade apreenderam o aparelho celular do homem, onde encontraram as provas do abuso, já que ele gravava e tirava fotos.

Em uma conversa com os policiais, o idoso confessou ter cometido o crime. Ele também falou que era assediado pela vítima. No entanto, a adolescente afirmou que era ameaçada de morte por ele, caso contasse sobre os abusos a alguém.

O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA).

O "Papai Noel do mal" está preso no minipresídio à disposição da Justiça.

Com informações do Corujão Notícias.

