Papai Noel é apedrejado e roubado em ação caridosa no Paraná

Um vídeo mostra que a chegada do Papai Noel foi marcada por violência em Paraíso do Norte, no Paraná. No registro feito na noite desta segunda-feira (20), é possível ver o "bom velhinho" sendo apedrejado e roubado pela população durante uma ação caridosa.

O Papai Noel andava pelas ruas da cidade de carro para distribuir doces às crianças, mas algumas pessoas começaram a arremessar pedras no veículo.

O condutor do automóvel personalizado para o Natal aumenta a velocidade afim de escapar do apedrejamento, porém, mesmo assim, o bom velhinho é atingido. Além disso, ele tem uma caixa de doces, que seria distribuída para as crianças, roubada de suas mãos.

Apesar da violência, ninguém se feriu.



