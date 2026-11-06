Papai Noel de Curitiba morre aos 85 anos e será enterrado de roupa a caráter

Ele manifestou à família o desejo de ser sepultado com a tradicional roupa vermelha do personagem

O curitibano Orlando Sálvaro, conhecido por interpretar Papai Noel em Curitiba por mais de 20 anos, morreu nesta sexta-feira (06), aos 85 anos. Ele estava internado no Hospital do Idoso, na capital paranaense.

📰 LEIA MAIS: Apucarana se despede de Luiz Hirose e empresário recebe homenagens

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Orlando atuou como Papai Noel desde 2001, participando de campanhas publicitárias, ações comerciais e celebrações em empresas e espaços públicos. A atuação o tornou uma das presenças mais lembradas do período natalino na cidade.

Ele manifestou à família o desejo de ser sepultado com a tradicional roupa vermelha do personagem. O pedido foi feito há mais de um ano e reforçado ao longo do tempo. A família confirmou que atenderá à vontade para homenagear a dedicação dele ao papel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Em nota, os familiares agradeceram as mensagens de apoio recebidas da comunidade e destacaram o legado de alegria deixado por Orlando.

Velório e sepultamento

O velório é realizado nesta sexta-feira (06), a partir das 13h30, na Capela 1 do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, na região central de Curitiba. O sepultamento está marcado para sábado (07), às 10h, no mesmo cemitério.