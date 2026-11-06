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Papai Noel de Curitiba morre aos 85 anos e será enterrado de roupa a caráter

Ele manifestou à família o desejo de ser sepultado com a tradicional roupa vermelha do personagem

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Papai Noel de Curitiba morre aos 85 anos e será enterrado de roupa a caráter
Autor Foto: Redes Sociais

O curitibano Orlando Sálvaro, conhecido por interpretar Papai Noel em Curitiba por mais de 20 anos, morreu nesta sexta-feira (06), aos 85 anos. Ele estava internado no Hospital do Idoso, na capital paranaense.

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Orlando atuou como Papai Noel desde 2001, participando de campanhas publicitárias, ações comerciais e celebrações em empresas e espaços públicos. A atuação o tornou uma das presenças mais lembradas do período natalino na cidade.

Ele manifestou à família o desejo de ser sepultado com a tradicional roupa vermelha do personagem. O pedido foi feito há mais de um ano e reforçado ao longo do tempo. A família confirmou que atenderá à vontade para homenagear a dedicação dele ao papel.

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Em nota, os familiares agradeceram as mensagens de apoio recebidas da comunidade e destacaram o legado de alegria deixado por Orlando.

Velório e sepultamento

O velório é realizado nesta sexta-feira (06), a partir das 13h30, na Capela 1 do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, na região central de Curitiba. O sepultamento está marcado para sábado (07), às 10h, no mesmo cemitério.

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Curitiba falecimento Natal NOTÍCIAS Orlando Sálvaro Papai Noel
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