Da Redação

Papai Noel chega de conversível em Londrina

Nesta segunda (06, o Papai Noel fez sua tradicional carreata, em meio a inauguração das luzes de natal no calçadão em Londrina.

continua após publicidade .

Desta vez, Noel deixou de lado o trenó e apareceu dentro de um conversível.

O evento faz parte da campanha LondriNatal da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), que também foi a responsável pelas luzes do Calçadão.

continua após publicidade .

Além disso, a data marca o início do horário ampliado do comércio de Londrina. As lojas, a partir desta segunda-feira (06), podendo abrir até às 22h.

A carreata começou na Saul Elkind e passou por diversas outras avenidas, como Francisco Gabriel Arruda, Winston Churchill, Rio Branco, Maringá, Ayrton Senna da Silva e Higienópolis, até chegar na Rua Maranhão. Um trio elétrico animou os londrinenses ao som da Big Band Vitor Gorni. O Papai Noel ficará até o dia 24 de dezembro no Royal Plaza Shopping atendendo ao público.

Informações da RICMAIS