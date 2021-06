Papagaios feridos após tempestade seguem para tratamento

Continua após publicidade

58 papagaios de espécie nativa serão encaminhados nesta terça-feira (1º) para tratamento veterinário em Centros de Apoio à Fauna Silvestre parceiros do Instituto Água e Terra (IAT). As aves estão machucadas em decorrência da tempestade que atingiu a região de Paranavaí, no Noroeste do Estado, no último final de semana.

A ação ocorreu em uma área rural de Santa Mônica, no distrito de Paranavaí, e contou com o apoio da Polícia Ambiental Força Verde (BPAmb). As aves estavam em áreas de dormitório, ou seja, onde comumente passam a noite, sendo a maioria espécies de papagaios e um falcão.

“Os animais foram prontamente resgatados pelos moradores locais que acionaram as equipes do IAT e da Força Verde. De imediato foram repassadas orientações para que mantivessem os animais protegidos da chuva e, na medidas do possível, aquecidos”, afirmou a bióloga e chefe do Setor de Fauna do IAT, Paula Vidolin.

No total, 60 aves não tiveram ferimentos e conseguiram voar depois de secas e aquecidas, retornando à natureza. Das 58 vivas e com ferimentos, 30 serão encaminhadas para atendimento veterinário especializado em Londrina e outras 28 em Guarapuava, que também irá receber os 70 animais que morreram, sendo 58 papagaios, 11 pombas e um gavião.

“Nossa equipe encontrou muitos animais já sem vida que serão encaminhadas para um laboratório a fim de realizar pesquisas. Estamos fazendo o máximo possível para que as aves que sobreviveram se recuperem e voltem ao seu habitat natural”, afirmou o chefe regional do IAT em Paranavaí, Hélio Vasconselos.

O subcomandante do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb-FV), major João Carlos, explica que várias equipes policiais foram designadas para dar suporte ao resgate das aves. “A população de forma geral contribuiu bastante nesse socorro às aves, enviamos várias equipes da Polícia Ambiental junto com as do IAT, e com o levantamento feito com os moradores locais estamos resgatando as aves e encaminhando a veterinários, para locais de abrigo e tratamento adequado”, disse.

O major afirmou ainda que até um helicóptero da PM foi preparado para dar suporte. “Estamos com essa aeronave para fazer o manejo e o transporte dessas aves, com possibilidade de trazer para Curitiba para um tratamento mais adequado. Nosso trabalho é somar e é um momento de integração de ajuda entre as instituições justamente quando estamos às vésperas da Semana do Meio Ambiente”, completou.

O primeiro atendimento emergencial às aves contou com o apoio do Criadouro Comercial BR. No local, as aves feridas foram medicadas pelo veterinário responsável pelo empreendimento, que seguiu um protocolo com analgésico e anti-inflamatórios, além da manutenção em uma estufa para aquecimento.

Sedest oferta curso gratuito de Manejo de Animais em Situação de Desastres

A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná (Sedest), em parceria com a Proteção Animal Mundial (World Animal Protection), irá ministrar um curso de Manejo de Animais em Situação de Desastres. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho.

As aulas têm início em julho e podem ser concluídas em três meses, com duração de 40 horas. O objetivo é capacitar os agentes que atuam em ocorrências de desastres ambientais, melhorando o atendimento e o bem-estar de animais domésticos, silvestres e de produção.

O curso é gratuito, a distância e auto-instrucional. De acordo com a bióloga e coordenadora de Recursos Naturais da Secretaria, Fernanda Góss Braga, quase mil pessoas já se inscreveram, o que demonstra o alto índice de ocorrências relacionadas à fauna no Estado.

“As fortes chuvas deste final de semana são exemplo de desastres ambientais, que vêm aumentando nos últimos anos. Os animais também podem ser vítimas de rompimento de barragens, queimadas e deslizamentos de terra, entre outras ocorrências”, afirmou.

O curso integra uma iniciativa inédita do Paraná. A Defesa Civil do Paraná e o Conselho Regional de Medicina Veterinária também fazem parte da iniciativa. Os agentes da Defesa Civil, além de atender as famílias nessas ocorrências, também dão atenção especial para os animais de companhia. Em muitos casos, dependendo do porte e tipo do animal, é preciso contar com ajuda de voluntários e profissionais especializados.

“O curso contribuirá para a criação e implementação da Rede Estadual de Manejo de Animais em Desastres (Remad), que tem objetivo de desenvolver estratégias e ações voltadas à gestão de risco e ao manejo e proteção de animais em desastres no Estado do Paraná”, diz o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig.

SERVIÇO – A capacitação é gratuita, disponibilizada em formato EaD pelo Núcleo de Educação a Distância da Unicentro (NeadUnicentro), da Universidade Virtual do Paraná. Se inscreva AQUI até o dia 30 de junho e todas as informações serão enviadas para o e-mail cadastrado no início do mês de julho.

Podem participar profissionais e estudantes de áreas relacionadas ao tema e o público em geral. É importante que todas as informações prestadas no momento da inscrição estejam corretas, a fim de evitar a não confirmação da matrícula.