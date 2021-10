Da Redação

Papagaio aparece em câmera de monitoramento no PR e viraliza

Uma câmera de monitoramento da BR-116, em Curitiba, flagrou um momento 'fofo'. Um papagaio apareceu nas imagens e viralizou nas redes sociais. Muitas pessoas estão compartilhando a gravação da 'visita' da ave. Veja:

Papagaio aparece em câmera de monitoramento no PR e viraliza - Vídeo por: tnonline

As imagens foram gravadas na manhã desta sexta-feira (29). De acordo com a Arteris Planalto Sul, o papagaio foi flagrado por uma das câmeras do circuito fechado de TV usado pela empresa.

O equipamento registra a movimentação do km 115 da rodovia. Ao postar o vídeo no Twitter, a empresa caprichou na legenda: "Sextou! Na manhã de hoje (29), recebemos uma visita para lá de especial em uma das câmeras do nosso circuito de CFTV, no km 115 da BR-116/PR, em Curitiba. A espécie foi identificada como um papagaio - nome científico amazona aestiva. Só de olho", diz a publicação.

Na mesma rede social, o papagaio ganhou o carinho de diversos internautas:

pô, eu queria ser AMIGO PESSOAL desse papagaio.



October 29, 2021

Kkkkkkkkkk. Que alegria, relativamente falando, esse vídeo me trouxe hoje. https://t.co/JQcsqIO8TY — João (🏡) ❁ (@joaoantss) October 29, 2021

