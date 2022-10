Panela de pressão explode e fere bebê de 1 ano no Paraná

Da Redação

Criança foi levada de helicóptero até o hospital em Maringá

Um bebê de um ano de idade ficou ferido após ser atingido por uma panela de pressão que explodiu, na tarde desta quinta-feira (27), em Araruna, no noroeste do Paraná. O quadro de saúde da criança é considerado grave.

Conforme informações apuradas pelas equipes de socorro, a família preparava almoço quando a panela explodiu. O bebê estava engatinhando perto do fogão e foi atingido pelo líquido quente da panela.

A criança foi encaminhada rapidamente ao hospital municipal, mas devido a gravidade do caso, foi encaminhada ao Hospital Universitário de Maringá. O helicóptero do Grupo de Operações Aéreas do Serviço de Atendimento foi acionado e fez a transferência da criança.

De acordo com o médico que prestou os primeiros atendimentos, o bebê sofreu queimaduras nas vias aéreas e precisou ser intubado.

Com informações do site Plantão Maringá.

