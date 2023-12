Pane em ônibus com 42 passageiros provoca interdição e filas na BR-277

O tráfego de veículos na BR-277, sentido litoral do Paraná, contou com lentidão e interdição parcial na manhã desta quarta-feira (27). De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável por atender a ocorrência, tudo aconteceu por conta de uma pane em um ônibus com 42 passageiros.

A corporação informou que o meio de transporte começou a apresentar problemas na embreagem quando transitava pela rodovia. Ao atingir o quilômetro 54, sentido Paranaguá, o veículo parou de vez, provocando interdição em uma das faixas da pista.

Filas se formaram no trecho. Por volta das 9h, a fila chegava a 12 quilômetros. Um guincho e outro ônibus foram acionados para resgatar veículo e passageiros.

Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) esteve no local para prestar apoio.

A PRF disse ainda que o caso não passou de susto, já que ninguém se feriu.

